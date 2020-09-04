Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 сравнили с GeForce RTX 2080 Ti в игре Doom Eternal при разрешении 4K





Буквально на днях компания NVIDIA анонсировала свои новые видеокарты серии GeForce RTX 30, пообещав при этом почти 2-кратный прирост производительности по сравнению с устройствами предыдущего поколения. И теперь компания продемонстрировала реальные возможности модели GeForce RTX 3080 при запуске игр в разрешении 4K. Также новинку сравнили с предшественницей GeForce RTX 2080 Ti в игре Doom Eternal.

Как свидетельствуют результаты сравнительного тестирования, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась примерно на 50% производительнее, чем версия GeForce RTX 2080 Ti. Новинка способна обеспечивать среднюю частоту 120 кадров в секунду при использовании разрешения 4K и максимальных настроек качества графики. Таким образом, новая модель вполне способна обеспечивать плавный игровой процесс в разрешении 4K с частотой 144 Гц в современных AAA играх. Устройство демонстрирует столь высокую производительность благодаря мощному GPU с 8704 CUDA ядрами, который работает на частоте 1,7 ГГц. Производительность видеокарты достигает почти 30 терафлопс, что почти в 3 раза больше, чем у PS5, и более чем в 2 раза превышает производительность Xbox Series X. К тому же, новинка оснащена высокоэффективной системой охлаждения, которая обеспечивает увеличение направляемого на радиатор воздушного потока на 55%.

Помимо того, что новая видеокарта GeForce RTX 3080 обеспечивает прирост производительности на 50%, она одновременно позволяет получить эти возможности за половину стоимости. Рекомендованная розничная цена новинки на момент старта продаж 17 сентября составит $699. Напомним, цена NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti на момент выхода составляла $1199.

Теперь остаётся лишь дождаться независимых обзоров, чтобы более полно оценить прирост производительности NVIDIA GeForce RTX 3080 в различных играх.

Источник: The Verge