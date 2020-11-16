Владельцы iPhone 12 mini жалуются на отзывчивость сенсорного дисплея





Некоторые владельцы нового смартфона iPhone 12 mini обратили внимание на проблему с чувствительностью и отзывчивостью сенсора на экране блокировки. Такая особенность проявляется в работе мобильных устройств с момента их первого включения. Причём, ни одна другая модель серии iPhone 12 не демонстрирует такой особенности работы, это присуще только самой компактной модели.

Как заявляет один из владельцев iPhone 12 mini, проблема с отзывчивостью проявляется только на экране блокировки. Вызов фонарика или попытка управлять воспроизведением музыки нажатием на иконки на экране блокировки иногда не приводят ни к какому результату. Также возможны проблемы с жестом снизу вверх. Но после разблокировки смартфона сенсорная панель уже работает должным образом. Схожие сообщения различных пользователей появляются на ресурсах MacRumors и Reddit.

Высказывается предположение, что отсутствие необходимой реакции сенсора является следствием проблем проводимости или заземления. Некоторые владельцы iPhone 12 mini обнаружили, что проблема с отзывчивостью сенсора пропадает, когда мобильное устройство подключено к зарядному устройству в розетке, или если дотронуться к рамке смартфона без чехла. Тем не менее, это нельзя назвать постоянным решением проблемы, особенно если учитывать стоимость iPhone 12 mini ($699 или $729, в зависимости от условий приобретения).

Источник: wccftech