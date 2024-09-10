Владельцы iPhone неохотно идут на свидания с пользователями Android — исследование Uswitch

19% владельцев iPhone категорически отказываются встречаться с владельцами Android — причем среди опрошенных в возрасте 18-34 лет этот показатель возрастает до 32%, согласно исследованию Uswitch.

Некоторые пользователи Android отвечают владельцам устройств Apple такой же «любовью» — по крайней мере 10% говорят, что избегали бы отношений с тем, кто использует iPhone.

В целом 16% от всех опрошенных владельцев смартфонов верят в стереотипы относительно владельцев iPhone и Android — в частности в то, что пользователи устройств Apple больше ориентируются на тренды и одержимы социальными сетями.

56% владельцев Android заявили, что никогда не перейдут на iPhone, тогда как 52% владельцев устройств Apple утверждают, что не хотели бы использовать операционную систему, созданную Google.

В основном причина в отказе в переходе заключается в нежелании изучать новую ОС. 56% пользователей Android также считают iPhone слишком дорогим, тогда как 30% владельцев устройств Apple переживают, что их наушники или смарт-часы не будут совместимы с Android.

Напомним, что вчера вечером наконец состоялась традиционная осенняя презентация Apple, на которой показали iPhone 16 и iPhone 16 Pro, новые Apple Watch Series 10, а также две новые модели AirPods 4. По ссылке ниже — собрали главное с мероприятия:

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Источник: Neowin