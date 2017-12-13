Владимир Омелян: Переговоры между Ryanair и аэропортом Борисполь вышли на финальную стадию, а уже завтра будет официально представлен украинский национальный лоукостер

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Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян дал объемное интервью каналу “Прямой”, в котором сделал ряд интересных заявлений.

В частности, он заявил, что уже завтра состоится официальная презентация национального лоукостера, который помимо бюджетных авиаперевозок будет осуществлять чартерные рейсы, причем как по территории Украины, так и за ее границы. По словам, Владимира Омеляна, авиакомпания Sky Up буде на 100% украинской компанией с полностью украинским капиталом.

Также он отметил, что ирландский лоукостер Ryanair нашел общий язык с Международным аэропортом Борисполь и переговоры по выходу на украинский рынок вышли на финальную стадию.

“Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь, до этого он уже был с аэропортом Львов”, – отметил Омелян.

Напомним, что 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины, анонсировав полеты из Киева и Львова по цене от 19,9 евро. В первый же день возникла непонятная ситуация с базовым аэропортом, так как различные источники упоминали и “Борисполь” и “Жуляны”.

Ну, а 10 июля 2017 года аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, после чего ирландский лоукостер официально отказался от выхода на украинский рынок. Впоследствии переговоры были возобновлены в новом формате.

Источник: Прямой