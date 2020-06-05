Vodafone перезапустил пакет Vodafone TV «Оптимальный», добавив фильмы и сериалы Amediateka (HBO, СBS, Showtime, Starz, Sony) без повышения абонплаты

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина перезапустил пакет «Оптимальный» в рамках услуги Vodafone TV. Теперь в нем представлен каталог Amediateka c сериалами и фильмами от HBO, СBS, Showtime, Starz, Sony. Также в пакете «Оптимальный» доступно более 190 телеканалов, включая FOX, каналы группы Viasat и спортивный канал Setanta.

Стоимость пакета осталась прежней – 109 грн на 30 дней. При этом в пакет вошли такие фильмы и сериалы из каталога Amediateka, как «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Эйфория», «Чернобыль», «Новый Папа», «Секс в большом городе».

Для активации пакета «Оптимальный» необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30044. Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 5 разных устройствах. При использовании приложения абонент не платит за интернет-трафик и не расходуете пакетные мегабайты.

Просмотр Vodafone TV доступен на любом устройстве: мобильных устройствах и планшетах с любой ОС, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал tv.vodafone.ua.

Приложение Vodafone TV можно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).

Источник: Vodafone TV