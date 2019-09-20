Vodafone Retail: В первые дни осени украинцы покупали преимущественно дешевые смартфоны, при этом средний чек за телефон составил 8877 грн, за гаджет — 1828 грн

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Украинская розничная сеть Vodafone Retail проанализировала предпочтения покупателей в первые две недели осени (back-to-school), на которые традиционно приходится всплеск покупательской активности.

В этом году самые активные продажи были зафиксированы в следующих городах: Киев, Харьков, Львов, Чернигов, Одесса, Запорожье, Полтава, Днепр, Херсон, Житомир.

Больше всего пользовались спросом смартфоны нижнего ценового сегмента – до 3000 грн. А распределение по моделям смартфонов-лидеров продаж в период back-to-school выглядит следующим образом:

Nokia 3.1 Plus Dual SIM Samsung Galaxy A30 Samsung Galaxy A10

Среди особенностей покупательского поведения в первые две недели осени стоит отметить интерес к детским смарт-часам, которые обычно приобретаются в целях безопасности в первые дни школьных занятий.

Интересно, что средний чек при покупке телефонов составил 8877 грн, другие гаджеты в среднем принесли 1828 грн на одну покупку. Среди дополнительных услуга наиболее популярными стали поклейка защитного стекла, услуга перенесения контактов и страхование приобретенных гаджетов на год.

Напомним, что по данным Vodafone Retail в лидерах украинского рынка смартфонов азиатские бренды (85%), при этом покупатели отдают предпочтение моделям с 4G, большим экраном и 2SIM, а вот NFC для них не критичен.

Источник: Vodafone Retail