Vodafone Украина сообщил о готовности к тестированию MNP, которое стартует 4 февраля, и рассказал о подробностях предоставления услуги

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил о готовности к проведению межоператорского тестирования в рамках подготовки к внедрению услуги переноса номера (MNP). Компания заранее подготовила собственную локальную базу данных и готова приступить к тестированию взаимодействия с Централизованной базой данных совместно с другими операторами и администратором.

Напомним, что старт тестирования MNP назначен на понедельник, 4 февраля 2019 года. Услуга переноса абонентских номеров будет запущена в коммерческую эксплуатацию 1 мая 2019 года, она позволит украинским абонентам переходить к другим операторам без необходимости менять свой номер.

После запуска услуги MNP, абонент любого украинского оператора сможет обратиться в центр обслуживания оператора и подать заявление о желании использовать свой номер с кодом и при этом пользоваться тарифами и услугами нового оператора. В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления номер уже будет обслуживаться в новой сети. Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. По желанию абонент может сам определить удобный для себя день и время перехода.

Важное условие — абонент должен быть зарегистрирован в сети своего оператора. Контрактным абонентам этого делать не нужно, а припейд-абонентам придется зарегистрироваться или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность.

Стоимость услуги пока не определена, но ожидается, что она будет бесплатной. Поменять оператора можно будет не чаще, чем 1 раз в 30 дней. При этом другие абоненты не будут путаться, в чью сеть они звонят — перед соединением они получат информацию о том, что звонят на перенесенный номер.

Источник: Vodafone Украина