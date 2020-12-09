Vodafone запустил 4G LTE-900 во всех областях Украины, 800 базовых станций покрывают 4700 населенных пунктов с 3,7 млн жителей





За пять месяцев работы, с июля по ноябрь 2020 года, Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) во всех областях Украины. Включение продвигалось поочередно с запада на восток и на сегодня сеть включает почти 800 базовых станций (БС), которые покрывают около 4700 населенных пунктов, в которых проживают более 3,7 миллиона человек. По данным оператора Vodafone это рекордное покрытие LTE 900 в Украине.

За это время общий трафик по сети LTE 900 составил более 1600 ТБ. БС с максимальной скоростью была зафиксирована в Закарпатской области, где скорость составила более 31 Мбит/с. БС, которая «прокачала» больше всего трафика, находится в Черниговской области, там суммарный трафик с момента запуска составил более 5700 ГБ.

«Строительство LTE 900 стало самым амбициозным проектом 2020 года, который в условиях карантина приобрел еще и социальную значимость для страны. Ранее во многих небольших населенных пунктах скорость мобильного интернета была не достаточной, чтобы люди могли полноценно учиться и работать онлайн. Мы называем это цифровым неравенством. И после запуска LTE 900 мы расширяем сеть рекордно быстро, устраняя это неравенство, открывая безграничные возможности для онлайн образования, медицины, предпринимательства, досуга, что так важно для развития страны в сегодняшних условиях», – прокомментировала Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Расширение 4G покрытия в областях дало оператору Vodafone возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку туризма и предпринимательской деятельности в небольших населенных пунктах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами и т.п.

По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, что в начале недели Vodafone Украина расширил покрытие LTE 900 МГц в зоне ЧАЭС, сеть будет использоваться в системе мониторинга пожарной безопасности на основе тепловизоров и NB-IоT.

Источник: Vodafone Украина