Vodafone запустил самую крупную indoor-сеть в Украине на киевском стадионе НСК «Олимпийский»

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил indoor-сеть на киевском стадионе НСК «Олимпийский», которая стала крупнейшей сетью такого формата в стране. Решение было запущено в преддверии предстоящего Финала Лиги чемпионов УЕФА (который состоится в Киеве уже 26 мая между Реалом (Мадрид) и победителем пары Ливерпуль — Рома), инвестиции Vodafone в строительство системы составили порядка 12 млн грн.

В результате реализации проекта под крышей стадиона «Олимпийский» было установлено 30 специальных «стадионных» антенн для покрытия трибун и три антенны, направленные на поле. Разработанные специально для стадионов антенны позволяют создавать качественное покрытие в сложных условиях. К ним подключены 33 радиомодуля UMTS-2100 и 33 радиомодуля LTE-2600 Vodafone. Суммарный вес оборудования, установленного на рампе, составил около 7 тонн.

Решение рассчитано на работу во всех доступных стандартах связи, включая 2G, 3G и 4G. Сеть позволяет обеспечить оптимальный уровень сервиса для 25 тысяч абонентов с учетом специфики одномоментного массового скопления пользователей мобильного интернета и голосовых услуг связи. В дальнейшем эта же сеть будет использоваться для обеспечения связью участников спортивных событий, концертов и других массовых мероприятий.

Источник: Vodafone Украина