Военные аналитики: Турция передала Украине Mini-Bayraktar, его опознали по видео

Блог Oryx, который специализируется на анализе военной техники и дронах, опубликовал доказательства использования мини-версий легендарных Байрактаров. Специалисты проанализировали имеющиеся видео и считают, что поставки Турции не ограничиваются TB2.

«Подобные поставки могут стать решающим фактором, позволяющим украинским военным одержать верх над численно превосходящим противником». Oryx

Mini-Bayraktar представляют собой конструкцию с ручным запуском, оптимизированную для наблюдения и разведки. Такой тип конструкции повышает боевую эффективность пехотных подразделений. Кроме того, Mini-Bayraktar постоянно улучшался с момента его создания, и новейший вариант D имеет дальность связи 30 километров, около 120+ минут автономности и максимальную высоту около 1200 метров.

Gelişmiş özellikleriyle ❝Bayraktar Mini İHA D❞ ✅Yüksek Çözünürlüklü Kamera

✅12000 F. İrtifa

✅2+ Saat Uçuş

✅Gece Uçuş

✅Karıştırma Altında Uçuş

✅30+ Km Haberleşme

✅FHD Dijital Veri Link

✅10X Optik/32x Dijital Zoom

✅-20°C ile +55°C Arası Uçuş#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/IOU6E8jAO3 — BAYKAR (@BaykarTech) March 21, 2021

Большим преимуществом мини-БПЛА является то, что они могут легко переноситься и развертываться обычными бойцами в полевых условиях, не требуя взлетно-посадочной полосы ни для запуска, ни для посадки. Затем их можно использовать для обнаружения целей, которые будут поражены либо ПТРК и другой легкой техникой, либо артиллерийскими подразделениями. В таких операциях небольшие БПЛА (в том числе более примитивные серийные квадрокоптеры) уже нанесли ошеломляющий урон российским силам возле Киева, которые, по сути, были легкой добычей для украинской артиллерии, если их можно было точно обнаружить.

Опознали Mini-Bayraktar по видео, где российский солдат убегает от беспилотника и приводит прямо к своим позициям, которые позже были уничтожены.

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В ролике можно идентифицировать отличительный интерфейс Mini-Bayraktar.

Oryx отмечает плюсы такого БПЛА, в том числе камеру высокого разрешения на карданном подвесе и простую систему приземления с парашютом.

Единственными другими подтвержденными операторами Mini-Bayraktar до сих пор были Ливия и Катар, которые приобрели их еще в 2011, став первыми экспортными покупателями Baykar. Известно, что 10 единиц были поставлены Катару в соответствии с соглашением, подписанным во время Международной оборонной выставки 2011 года (IDEF) в Стамбуле.

Примечательно, что США пообещали поддержать Украину разведывательными БПЛА RQ-20 Puma (конструкция аналогична Mini-Bayraktar) и несколькими барражирующими боеприпасами Switchblade 300.