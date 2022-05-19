Военные США получат собственную метавселенную

Метавселенная — это не только технология для гигантов Кремниевой долины. Использование искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей может использоваться и в военной подготовке, и это хорошо известно армии США. Пилоты в стране обращаются к очкам дополненной реальности, таким как Microsoft HoloLens, для обучения боевым действиям, дозаправке в воздухе, построениям и маневрам.

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То, как армия страны использует эти технологии, очень далеко от планов компаний Meta, Apple, Microsoft, Google или Epic в отношении метавселенной.

Здесь речь не идет о новом виртуальном мире. Вместо этого военные стремятся создать платформу, на которой армии могут лучше всего подготовиться к боевой стрельбе, делая боевые действия максимально реалистичными.

Среди компаний, работающих над созданием этих инструментов, выделяется стартап Red 6, способный поставить пилота перед любой задачей в воздухе за счет использования голограмм, созданных с помощью технологии дополненной реальности.

Как пояснил Дэниел Робинсон, ветеран армии и исполнительный директор компании, Red 6 в настоящее время работает над разработкой платформы, позволяющей представлять множество различных боевых сценариев в AR или VR:

«То, что мы строим, — это действительно военная метавселенная».

Стартап даже разработал собственную систему обучения под названием ATARS и позволяет дополненной реальности работать на открытом воздухе в высокодинамичных средах. Он также адаптировал летный шлем HGU-55 к дополненной реальности, накладывая изображения на реальную среду, как это происходит в Pokémon Go.

Компания признает, что технология все еще нуждается в доработке, чтобы пользовательский опыт был ближе к реальности.

Очевидно, что армия США потратила десятилетия на изучение того, как использование моделирования может помочь в подготовке войск. Сейчас распространение новых технологий обещает сделать условия тренировок все более и более реалистичными. В 2014 году Управление военно-морских исследований представило проект Blue Shark, позволявший морским пехотинцам, среди прочего, управлять кораблями в виртуальной среде.

И это далеко не единственная система такого типа, запущенная в последние годы. У ВВС США также есть собственный VR-симулятор, на котором начинающие пилоты учатся летать. Хотя опыт гораздо менее реалистичен, чем то, что предлагает Red 6.

Китай стал еще одной страной, изучающей возможности метавселенной. Как недавно заявил в статье Джош Боуман, аналитик из ВВС США, изучающий все усилия азиатской страны в области развития авиации и космоса, альтернативным полем боя в будущем может стать метавселенная.

Как и в случае с Соединенными Штатами, Китай также использует виртуальную реальность для обучения своих солдат, например, использованию ракетных систем/

Источник: Wired