Volkswagen сняла с производства электрический e-Golf (чтобы тот не мешал продажам ID.3)

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С 2014 года Volkswagen e-Golf успел разменять одно поколение и разошелся общим тиражом в 145 561 штук.

23 декабря 2020 года Volkswagen сообщила, что выпуск электромобилей e-Golf на заводе концерна в Дрездене прекращен. Ранее сборка этой модели была остановлена на заводе в Вольфсбурге и у компании больше не осталось действующий линий по сборке e-Golf. То есть, звезда электрического Golf закатилась. Это события все ждали с момента выхода этим летом ID.3 — первого серийного электромобиля марки на платформе MEB. Сейчас Volkswagen занимается переоборудованием линии по выпуску e-Golf на заводе в Дрездене — в ближайшее время там начнут собирать ID.3.

Напомним, оригинальный Volkswagen e-Golf, созданный на основе Volkswagen Golf седьмого поколения, вышел в 2014 году, а спустя три года свет увидела обновленная версия с более мощным электромотором (100 кВт или 136 л.с.), аккумулятором повышенной емкости (35,8 кВт·ч и запас хода 300 км NEDC), новыми передними фарами и массой других мелких, но значимых обновлений.

Более подробно о Volkswagen e-Golf можно почитать в отдельном материале.

Что касается ID.3, поставки новинки уже превысили 30 тыс. и Volkswagen активно наращивает производство в соответствии со стабильно высоким спросом, планируя к концу следующего года выйти на тираж, превышающий тираж e-Golf за шесть лет.

Ожидается, что в следующем году Volkswagen начнет официально поставлять электромобили в Украину и первым у нас выйдет именно базовый хэтчбек ID.3.