Вот такое будущее: инженер из США бесплатно восстанавливает старые таксофоны для регионов без мобильной связи

В сельской части США есть проблемы с тем, что мобильная связь часто пропадает или совсем не ловит. Инженер из штата Вермонт вспомнил старое решение проблемы — таксофоны.

Патрик Шлотт находит таксофоны на свалках или онлайн-аукционах, после чего самостоятельно чинит и убирает отсеки для монет. Мужчина превращает их в бесплатные телефоны для тех, кто не может дозвониться со смартфона или вообще его не имеет. Все аппараты подключают к VoIP или обычной телефонной линии, поэтому они работают даже во время отключений света или аварий в сети.

Шлотт ставит их в удобных местах — возле дорог, общественных зданий, в маленьких городках. В нескольких точках округа Виндзор такие телефоны уже стоят — и люди ими пользуются. Хотя, на первый взгляд, казалось бы, мы живем в эпоху искусственного интеллекта и спутниковой сети. Например, на другом побережье США тем временем планируют построить новый дата-центр для обработки задач ИИ, который будет потреблять в 5 раз больше энергиичем все население штата. Пока за несколько тысяч километров от него придумывают, как вообще держать связь с миром.

Инженер не просто восстанавливает старое — обновляет начинку, ставит новые микроконтроллеры, детали из телеком-оборудования, но оставляет знакомый вид. Проект держится на донатах, без участия мобильных операторов. На сегодня Шлотт уже вернул к жизни более десяти таких таксофонов.

Когда идет сильный ливень или выбивает электричество, именно эти телефоны позволяют позвонить. На фоне миллиардных вложений в 5G, такая простая штука часто оказывается надежнее — особенно там, где крупные операторы просто не присутствуют. Идея уже вдохновила других. Волонтеры помогают устанавливать телефоны, а несколько общин сами готовятся к запуску. Мужчина хочет дальше расширять сеть, используя солнечные панели, чтобы телефоны работали автономно.

Таксофоны реально работают: туристы звонят за помощью, пожилые жители — просто держат связь, не завися от смартфонов или приложений. Это немного напоминает австралийскую сеть бесплатных таксофонов, которая до сих пор обслуживает миллионы. В США эта инициатива пока частная, но полезная, особенно учитывая то, как урезают поддержку для сельских районов.

Источник: Associated Press / Washington Times