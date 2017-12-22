ВОЗ решила признать зависимость от видеоигр психическим заболеванием

Есть немало исследований, которые указывают на негативное воздействие социальных сетей и компьютерных видеоигр на психику детей. Зависимость от видеоигр как явление существует со времен появления этих самых видеоигр, но сейчас ее решили официально признать психическим заболеванием со всеми вытекающими последствиями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о намерении внести соответствующие изменения в Международную классификацию болезней. Об этом сообщает New Scientist.

В последний раз это широко используемое диагностическое руководство обновлялось в 1990 году. Новая версия классификации заболеваний, включающая зависимость от видеоигр, проходит под обозначением ICD-11. Ее планируют опубликовать в следующем году.

Справедливости ради отметим, что формулировка записи о психических нарушениях, связанных с видеоиграми, которая будет включена в ICD-11, еще не завершена. На данный момент в черновом варианте перечислены различные критерии, которые в будущем будут использоваться для диагностики такого заболевания как зависимость от видеоигр и степени нарушения психического здоровья. Согласно документу, достаточным основанием для установления больному диагноза «игровая зависимость» будет постоянное присвоение играм повышенного приоритета. Другими словами, если человек на протяжении длительного времени ставит игры выше других важных жизненных ценностей, то это будет серьезным основанием для диагноза «игровая зависимость». Отметим, что для подтверждения диагноза пациенты должны находиться под наблюдением специалистов не меньше одного года.

Само собой, многие раскритиковали решение ВОЗ отнести игровую зависимость к психическим заболеваниям, увидев в этом попытку отвода глаз от «реальных» проблем. По данным университета в Айове, по всему миру от 4 до 10% детей в той или иной степени зависимы от видеоигр.

Источник: newscientist