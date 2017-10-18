Ученые рассказали о негативном влиянии соцсетей на подростков
Эксперты по подростковому душевному здоровью заявили, что социальные сети — Instagram, Twitter и Facebook — повышают чувство беспокойства у тинейджеров и вызывают атрофию навыков преодоления ежедневных проблем и сложностей. При этом некоторые подростки настолько подвержены этой тревожности, что теряют способность выполнять даже простейшие действия — в том числе, ходить на занятия.
Свои доводы исследователи подкрепляют цифрами: так, в Калифорнийском университете в период с 1985 по 2016 годы количество первокурсников, которые ощущали себя «перегруженными», выросло с 18% до 41%. По всем США эта цифра выросла с 50% до 62% в период с 2011 по 2016 годы.
«Разумеется, социальные медиа — это лишь один из множества факторов, таких как перфекционизм у детей из небедных семей или высокая вероятность оказаться жертвой насилия, а также остаться без денег среди детей из бедных семей. Однако, технологии являются весьма мощной причиной, способствующей возникновению у подростков чувства незащищенности», — пишут исследователи.
Британское королевское общество недавно опубликовало исследование, в котором было обнаружено, что Instagram — самое губительное приложение для неокрепшей подростковой психики. Чтобы похвастаться перед подписчиками, пользователи выкладывают в Instagram фотографии только позитивных моментов из своей жизни. Реальные же проблемы и серые будни остаются за кадром, из-за чего у подростков, регулярно просматривающих страницы знакомых и друзей, возникает чувство собственной неполноценности.
Также негативное влияние на подростков оказывает дизайн подобных приложений. Он разработан таким образом, чтобы воздействовать на центры удовольствия нашего мозга, чему подростки практически не способны противостоять. Так, проходя курс интенсивного лечения своего тревожного расстройства, один из пациентов-тинейджеров признался, что в школьные годы единственным источником его самооценки служило количество «лайков» в интернете.
Плюс ко всему, смартфоны могут вредить самой возможностью отфильтровывать неприятную информацию — особенно ту, что касается реального мира. Создается некая иллюзия контроля над своей жизнью, и подростки замыкаются в «розовом пузыре», изолируя себя от внешних факторов. В краткосрочной перспективе это позволяет им справиться с временными трудностями, но в долгосрочной перспективе тем самым они лишают себя возможности выработать стрессоустойчивость — важнейший навык для решения ежедневных проблем, а также приобрести навыки, которые необходимы для того, чтобы стать в будущем успешной личностью.
Некоторые эксперты считают, что решение этой проблемы лежит на поверхности. Нужно перестать обращаться с подростками, как с грудными детьми, и настаивать, чтобы они самостоятельно решали возникающие трудности. Этот метод получил название «экспозиционной терапии» и уже доказал свою эффективность. Он учит подростков не бояться брать ответственность за возникающие проблемы и решать их.
Источники: Fortune, hightech.fm