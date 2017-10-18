Ученые рассказали о негативном влиянии соцсетей на подростков

Эксперты по подростковому душевному здоровью заявили, что социальные сети — Instagram, Twitter и Facebook — повышают чувство беспокойства у тинейджеров и вызывают атрофию навыков преодоления ежедневных проблем и сложностей. При этом некоторые подростки настолько подвержены этой тревожности, что теряют способность выполнять даже простейшие действия — в том числе, ходить на занятия.

Свои доводы исследователи подкрепляют цифрами: так, в Калифорнийском университете в период с 1985 по 2016 годы количество первокурсников, которые ощущали себя «перегруженными», выросло с 18% до 41%. По всем США эта цифра выросла с 50% до 62% в период с 2011 по 2016 годы.