Уходит эпоха: Джеймс Кэмерон снимет новый "Терминатор" без Шварценеггера

«Терминатор» уже не тот — Джеймс Кэмерон официально подтвердил, что следующая часть выйдет без Арнольда Шварценеггера. Впервые за 40 лет главная звезда франшизы «передает бразды правления» молодому поколению.

В интервью The Hollywood Reporter накануне премьеры «Аватара 3» режиссер рассказал, что следующий фильм сделает существенные изменения. По словам Кэмерона, после завершения промо-кампании «Аватара» он вернется к работе над «Терминатором» и сосредоточится на полноценном перезапуске идей франшизы.

«Настало время для нового поколения персонажей. Я настаивал, чтобы Арнольд принял участие в «Терминаторе: Фатум» (2019), и это стало отличным завершением его роли Т-800. Нужна более широкая трактовка «Терминатора» и самой идеи войны во времени и сверхразума. Я хочу делать новые вещи, которые люди даже не представляют», — поделился он.

До этого момента Шварценеггер был единственным актером, который появлялся во всех шести фильмах серии с 1984 года и до 2019-го. Даже в фильме «Терминатор» 2009-го года он формально остался во франшизе благодаря цифровой копии лица. Хотя лично актер искренне не любит эту часть, назвав ее худшей в серии.

Йде епоха: Джеймс Кемерон зніме новий "Термінатор" без Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер в роли «Терминатора»

Последним фильмом, который Кэмерон сам снял как режиссер, был «Терминатор 2: Судный день» (1991). В последующих частях он напрямую не участвовал, но вернулся как продюсер «Фатума». Этой картиной Кэмерон остался доволен, хотя признавал: лента могла бы сработать лучше без возвращения старых звезд. В 2022 году он подтверждал, что перезапуск франшизы обсуждается, но без конкретных решений. По его словам, он хочет сосредоточится на теме ИИ, чем на «злых роботах».

В том же интервью Кэмерон объяснил, что его не интересует создание «безопасных» или ностальгических копий для фанатов. Ему не хочется повторять уже знакомые истории только ради узнаваемости, а предпочитает работать с новыми идеями, даже если они кажутся рискованными или пугающими. Именно такие вызовы, по его мнению, и стоит браться реализовывать.

Тем временем 77-летний Шварценеггер занимается своим здоровьем и два года назад говорил, что для него «Терминатор» завершен. Дат съемок и релиза будущей картины пока нет, а все остальные детали Кэмерон держит при себе.

Источник: IGN / Screen Rant

