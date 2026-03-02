"Матрица 5" — жива! Режиссер Дрю Годдард поделился деталями работы

Режиссер и сценарист Дрю Годдард подтвердил работу над «Матрица 5» — новой частью научно-фантастической франшизы, которая стартовала в далеком 1999 году.





О разработке «Матрица 5» Warner Bros объявила еще в апреле 2024 года, однако с тех пор никаких официальных новостей не было. Известно, что режиссуру и сценарий отдали в руки Дрю Годдарда, который ранее работал над сценариями к отдельным эпизодам «Сорвиголовы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Остаться в живых». Собственно он был вовлечен и в работу над «Матрицей», а также получил номинацию на «Оскар» за сценарий к фильму «Марсианин».

Фактически, «Матрица 5» — это первый фильм в серии, который режиссируют не Вачовски. Ввиду отсутствия новостей о проекте, появлялись слухи, что его «закопали». Однако Годдард сейчас подтвердил, что он в активной работе.

«Я пишу в своей писательской пещере. Не знаю, как долго я там пробуду, но как только я оттуда выйду, будут новости», — сказал Годдард в комментарии Screen Rant.

Руководитель Warner Bros. Джесси Эрман ранее отмечал, что история «разовьет мир фэнтези, не слишком отклоняясь от того, что сделало серию успешной». Подробности о сюжете пока не разглашаются, как и неизвестно, планируют ли вернуться главные звезды Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, чтобы снова сыграть Нео и Тринити. Сам Ривз в 2021 году заявлял, что готов к работе, если его пригласят.





Франшиза «Матрица» с учетом первых трех фильмов заработала $1,8 млрд в мировом прокате. В 2021 году ее попытались возродить с запуском «Матрица: Воскрешение», однако лента с бюджетом $190 млн провалилась в прокате, собрав всего $159 млн. Оценки были соответствующими: «B-» по рейтингу зрителей от CinemaScore и 63% на Rotten Tomatoes.