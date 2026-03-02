banner
Новости Кино 02.03.2026 comment views icon

"Матрица 5" — жива! Режиссер Дрю Годдард поделился деталями работы

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Матриця 5" — жива! Режисер Дрю Годдард поділився деталями сиквелу

Режиссер и сценарист Дрю Годдард подтвердил работу над «Матрица 5» — новой частью научно-фантастической франшизы, которая стартовала в далеком 1999 году.


О разработке «Матрица 5» Warner Bros объявила еще в апреле 2024 года, однако с тех пор никаких официальных новостей не было. Известно, что режиссуру и сценарий отдали в руки Дрю Годдарда, который ранее работал над сценариями к отдельным эпизодам «Сорвиголовы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Остаться в живых». Собственно он был вовлечен и в работу над «Матрицей», а также получил номинацию на «Оскар» за сценарий к фильму «Марсианин».

Фактически, «Матрица 5» — это первый фильм в серии, который режиссируют не Вачовски. Ввиду отсутствия новостей о проекте, появлялись слухи, что его «закопали». Однако Годдард сейчас подтвердил, что он в активной работе.

«Я пишу в своей писательской пещере. Не знаю, как долго я там пробуду, но как только я оттуда выйду, будут новости», — сказал Годдард в комментарии Screen Rant.

Руководитель Warner Bros. Джесси Эрман ранее отмечал, что история «разовьет мир фэнтези, не слишком отклоняясь от того, что сделало серию успешной». Подробности о сюжете пока не разглашаются, как и неизвестно, планируют ли вернуться главные звезды Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, чтобы снова сыграть Нео и Тринити. Сам Ривз в 2021 году заявлял, что готов к работе, если его пригласят.


Франшиза «Матрица» с учетом первых трех фильмов заработала $1,8 млрд в мировом прокате. В 2021 году ее попытались возродить с запуском «Матрица: Воскрешение», однако лента с бюджетом $190 млн провалилась в прокате, собрав всего $159 млн. Оценки были соответствующими: «B-» по рейтингу зрителей от CinemaScore и 63% на Rotten Tomatoes.

«Крик 7» побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в $160 млн на старте

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года
Новый тизер фильма "Мстители: Судный день" — Фантастическая четверка встречается с Вакандой
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
Первый взгляд: Джонни Депп становится Скруджем в ремейке "Рождественской песни"
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
"Человек-паук 4" бьет рекорд MCU по количеству злодеев: 9, без учета "серых" Халка и Карателя
Хи-Мэн возвращается: трейлер фэнтези-боевика "Властелины вселенной"
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
Кассовые сборы: "Аватар 3" все еще без $2 млрд, а сиквел "28 лет спустя" стартовал вдвое хуже первого фильма
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Первый взгляд: Генри Кавилл снова с мечом в ремейке "Горца"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить