tradfi
Новости Крипто 20.02.2026 comment views icon

Новый рекорд Ethereum: впервые в истории более 50% всех монет находится в стейкинге

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Ethereum переживает беспрецедентное изменение в распределении своей криптовалюты: в сети PoS-контракт, отвечающий за стейкинг, впервые в истории заблокировал для обеспечения безопасности более половины всего оборота ETH. Такая доля — рекорд за 11-летнюю историю сети.


Согласно последним данным от аналитической компании Santiment, адрес контракта стейкинга в настоящее время удерживает 50,18% всего Ethereum, если учитывать исторически выпущенную эмиссию до спаления комиссий EIP-1559. Этот PoS-контракт, запущенный после перехода Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, фактически работает как однонаправленный сейф: ETH, отправленный туда для стейкинга, временно блокируется и выводится из общего обращения. Когда валидатор решает выйти из стейкинга, его ETH возвращается в оборот как новые монеты на основной сети, а не извлекается непосредственно из контракта. Именно из-за этого механизма доля ETH, формально «находящаяся» в контракте, может казаться большей, чем фактический объем активных ставок.

«Срочно: адрес контракта Ethereum на доказательстве доли (proof-of-stake) впервые в 11-летней истории монеты удерживает более половины всего оборота Ethereum. Поскольку стейкинг продолжает набирать популярность, ожидается, что этот адрес будет продолжать расти, особенно когда торговля замедляется во время медвежьих циклов. Обратите внимание, что расчет 50,18% базируется на ETH, выпущенном исторически до сожжения, поскольку сейчас в сети существует только около 120 млн Ethereum», — написали Santiment в X.

По данным сетевых источников, в настоящее время PoS-контракт содержит примерно 37 миллионов ETH из общего объема около 121,4 миллиона ETH, что составляет около 30% совокупного предложения, если считать только активно привлеченные средства. Эксперты рынка отмечают, что такой стремительный рост доли стейкинга отражает усиление доверия участников экосистемы к долгосрочному хранению актива и желание получать вознаграждения за участие в обеспечении безопасности сети. Этот тренд заметно усилился после ключевых обновлений Ethereum, в частности Shanghai и Dencun, улучшившие механику стейкинга, и появились серьезные стимулы для институционального инвестирования.

Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Данные: Х

Аналитики также подчеркивают, что высокий уровень стейкинга способствует снижению ликвидного предложения ETH на биржах, что может влиять на рыночные динамики и давление на предложение, особенно во время фаз низкой торговой активности или медвежьего цикла. В сетевой статистике также видно, что с момента внедрения механизма EIP-1559 часть ETH регулярно сжигается во время обработки транзакций, что дополнительно меняет представление о реальном количестве доступных монет. По оценкам, фактическое количество ETH в обращении составляет около 120 миллионов монет.

Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Данные: Х

Это новое достижение сопровождается и другими событиями в экосистеме Ethereum: например, спотовые ETF на ETH продолжают привлекать внимание инвесторов, по данным биржевого отчета чистый приток капитала в некоторые продукты превысил $48 млн, что также свидетельствует о расширении институционального участия в рынке Ethereum. В условиях, когда все больше Ethereum заблокировано для стейкинга, аналитики ожидают, что эта доля может еще вырасти, особенно если активность торговли продолжит снижаться под давлением общей рыночной конъюнктуры.

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну


Источник: X (Santiment)

Популярные новости

arrow left
arrow right
США окончательно конфисковали более $400 млн в биткоинах у криптомиксера Helix
Пенсионные фонды США несут убытки 60% на акциях Strategy: компания говорит, что выдержит биткоин даже по $8 000
Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
За последнюю неделю Ethereum трижды фиксировал абсолютные рекорды за всю историю блокчейна
Гениально или rug pull? Караоке-реклама криптобиржи Coinbase с Backstreet Boys стала самым громким криптоспотом Супербоула
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
"Бумажный" тренд: криптомошенники рассылают фишинговые письма владельцам криптокошельков Trezor и Ledger по обычной почте
"Не исключаем, но пока не готовимся": СЕО monobank о введении криптовалют
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
Криптобиржа Bithumb случайно раздала пользователям по 2 000 биткоинов во время аирдропа
США нужна Гренландия для дешевого майнинга биткоина, — считают американцы
Криптобиржа Crypto.com приобрела самый дорогой домен в мире — AI.com — за рекордные $70 млн
Неизвестный криптохакер спокойно отмывает Ethereum со скомпрометированного кошелька после взлома на $27 млн
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Хешрейт биткоина упал на рекордные 4%: разбег прогнозов на год колеблется от $78 500 до $200 000
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
В соцсетях начали "похороны" Solana с падением до $5: громкий судебный процесс стал поводом для паники
Майнинг — все: себестоимость добычи биткоина пересеклась с рыночной ценой
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить