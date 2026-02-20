Новый рекорд Ethereum: впервые в истории более 50% всех монет находится в стейкинге

Ethereum переживает беспрецедентное изменение в распределении своей криптовалюты: в сети PoS-контракт, отвечающий за стейкинг, впервые в истории заблокировал для обеспечения безопасности более половины всего оборота ETH. Такая доля — рекорд за 11-летнюю историю сети.





Согласно последним данным от аналитической компании Santiment, адрес контракта стейкинга в настоящее время удерживает 50,18% всего Ethereum, если учитывать исторически выпущенную эмиссию до спаления комиссий EIP-1559. Этот PoS-контракт, запущенный после перехода Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, фактически работает как однонаправленный сейф: ETH, отправленный туда для стейкинга, временно блокируется и выводится из общего обращения. Когда валидатор решает выйти из стейкинга, его ETH возвращается в оборот как новые монеты на основной сети, а не извлекается непосредственно из контракта. Именно из-за этого механизма доля ETH, формально «находящаяся» в контракте, может казаться большей, чем фактический объем активных ставок.

«Срочно: адрес контракта Ethereum на доказательстве доли (proof-of-stake) впервые в 11-летней истории монеты удерживает более половины всего оборота Ethereum. Поскольку стейкинг продолжает набирать популярность, ожидается, что этот адрес будет продолжать расти, особенно когда торговля замедляется во время медвежьих циклов. Обратите внимание, что расчет 50,18% базируется на ETH, выпущенном исторически до сожжения, поскольку сейчас в сети существует только около 120 млн Ethereum», — написали Santiment в X.

По данным сетевых источников, в настоящее время PoS-контракт содержит примерно 37 миллионов ETH из общего объема около 121,4 миллиона ETH, что составляет около 30% совокупного предложения, если считать только активно привлеченные средства. Эксперты рынка отмечают, что такой стремительный рост доли стейкинга отражает усиление доверия участников экосистемы к долгосрочному хранению актива и желание получать вознаграждения за участие в обеспечении безопасности сети. Этот тренд заметно усилился после ключевых обновлений Ethereum, в частности Shanghai и Dencun, улучшившие механику стейкинга, и появились серьезные стимулы для институционального инвестирования.

Аналитики также подчеркивают, что высокий уровень стейкинга способствует снижению ликвидного предложения ETH на биржах, что может влиять на рыночные динамики и давление на предложение, особенно во время фаз низкой торговой активности или медвежьего цикла. В сетевой статистике также видно, что с момента внедрения механизма EIP-1559 часть ETH регулярно сжигается во время обработки транзакций, что дополнительно меняет представление о реальном количестве доступных монет. По оценкам, фактическое количество ETH в обращении составляет около 120 миллионов монет.

Это новое достижение сопровождается и другими событиями в экосистеме Ethereum: например, спотовые ETF на ETH продолжают привлекать внимание инвесторов, по данным биржевого отчета чистый приток капитала в некоторые продукты превысил $48 млн, что также свидетельствует о расширении институционального участия в рынке Ethereum. В условиях, когда все больше Ethereum заблокировано для стейкинга, аналитики ожидают, что эта доля может еще вырасти, особенно если активность торговли продолжит снижаться под давлением общей рыночной конъюнктуры.





