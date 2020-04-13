ВР разрешила обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия, но пока временно

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Сегодня Верховная Рада Украины приняла законопроект №3320, который вносит в закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» ряд изменений, которые призваны ограничить распространение коронавирусной болезни. Одним из нововведений является разрешением обрабатывать персональные данные граждан, которые заболели COVID-19, без их согласия.

В частности к таким данным относятся сведения о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работы и учебы. Законопроектом также определяются понятия самоизоляция, обсервация, специализированные больницы.

При этом принятые в законопроекте нормы являются временными и должны действовать на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. После этого все персональные данные, обработанные без согласия пациентов, подлежат обезличиванию или уничтожению.

Источник: НВ