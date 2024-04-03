Все на AI. Как изменилась структура доходов NVIDIA за последние 5 лет (инфографика)

После бума искусственного интеллекта ключевые факторы дохода крупнейшего американского производителя микросхем кардинально изменились.

Серверные процессоры для аналитики и искусственного интеллекта быстро превзошли основную историческую сферу деятельности NVIDIA, графические процессоры для компьютеров, и сейчас составляют крупнейший источник дохода для компании. Учитывая стремительный спрос на аппаратное обеспечение, которое управляет моделями ИИ, доходы NVIDIA в последнем квартале достигли $22,1 млрд — на 265% больше, чем в прошлом году.

На графике ниже — доход NVIDIA по линейкам продуктов с 2019 по 2024 год. Иллюстрация создана Visual Capitalist, на основе данных Syntax Affinity.

Бизнес серверных процессоров NVIDIA пережил взрывной рост, увеличившись примерно на 409% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Он включает ускорители H100, которые питают системы ИИ, и на которые крупные технологические компании тратят миллиарды — только Meta планирует использовать 350 тыс. H100 в 2024 году.

Компания сыграла ключевую роль в разработке графических процессоров для ПК — на данный момент они составляют 17,1% от общего дохода NVIDIA. Впервые игровые видеокарты уступили лидерство профессиональным ускорителям для ЦОД в объемах продаж компании еще в 2020 году.

GPU для 3D-визуализации и автомобильной промышленности генерируют 2,6% и 1,8% доли доходов NVIDIA соответственно.

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