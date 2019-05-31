Все-таки не Apple. Leap Motion переходит под крыло разработчика технологии тактильных голограмм UltraHaptics за $30 млн





Как стало известно, компания Leap Motion, известная своими технологиями захвата движений для широкого спектра устройств, была куплена британским разработчиком технологий тактильной обратной связи UltraHaptics. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Сумма сделки — около $30 млн. Это всего лишь десятая часть суммы ($306 млн), в которую Leap Motion оценивалась на пике славы в 2013 году. Но аналогичная цифра звучала в прошлом году, когда потенциальным покупателем Leap Motion называли Apple.

По условиям сделки, UltraHaptics получит все патенты Leap Motion и наймет большую часть сотрудников, но соучредитель и генеральный директор Leap Motion Майкл Баквальд распрощается с проектом.

UltraHaptics — это, конечно, не Apple и многие наверняка слышат имя этой компании впервые, но она как нельзя лучше подходит для Leap Motion в качестве нового «дома». В основе технологии UltraHaptics лежат разнонаправленные ультразвуковые волны, которые создают ощущение тактильного прикосновения к виртуальным объектам. И контроллеры Leap Motion здесь могут послужить очень ценным дополнением в проекте интерфейса нового поколения с тактильной обратной связью без необходимости использования физических контроллеров.

Leap Motion прославилась благодаря одноименному контроллеру захвата движений для потребительских устройств. Перспективная разработка никогда не воспринималась в качестве обязательного периферийного устройства для ПК, но сумела привлечь к себе внимание на волне интереса к виртуальной и дополненной реальности, прежде чем рынок захватили портативные сенсоры отслеживания движения. В итоге Leap Motion начала лицензировать аппаратное и программное обеспечение сторонним компаниям-разработчикам VR-гарнитур, пытаясь занять свою нишу, но безуспешно. Стартапу так и не удалось найти широкое применение собственным технологиям, которые поначалу многие считали настоящим прорывом во взаимодействии человека и ПК. В прошлом году Leap Motion вела переговоры Apple, но договориться стороны так и не смогли. Отметим, что впервые Apple пыталась купить стартап в 2013 году. Последний известный продукт Leap Motion — гарнитура дополненной реальности с технологией отслеживания рук Leap Motion Project North Star, анонсированная в апреле 2018 года.

Компания UltraHaptics сейчас активно ищет клиентов в различных областях, предлагая добавить тактильный отклик без физического контакта в приборные панели автомобилей, информационные киоски, устройства умного дома и системы виртуальной реальности.

Источник: The Verge