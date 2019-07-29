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Все три версии Apple iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку 5G

Все три версии Apple iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку 5G

Все три версии Apple iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку 5G


Несмотря на то, что Apple так и не стала первым производителем смартфонов, выпустившим устройство с поддержкой 5G, она может стать первой компанией, которая перевела весь свой модельный ряд на поддержку нового стандарта связи.

Как сообщает аналитики Минг-Чи Куо, в 2020 году все три новые модели iPhone получат поддержку связи 5G, а не только два старших устройства. Запустить линейку 5G-смартфонов и снизить стоимость оборудования позволит покупка модемного бизнеса Intel. Также ожидается, что к тому времени рынок будет готов к массовому появлению на рынке устройств с новым стандартом связи, они будут затребованы как потребителями, так и операторами. Предполагается, что устройства Apple будут работать как в миллиметровом диапазоне, так и в диапазоне до 6 ГГц, что обеспечит универсальность их применения на начальном этапе внедрения технологии.

Другие слухи утверждают, что пользователей ожидает и ряд других изменений в iPhone следующего поколения. В частности, в рамках линейки 2020 года будут предлагаться модели с диагональю экрана от 5,4 до 6,7 дюйма. Устройства получат более компактную камеру TrueDepth, уменьшенный вырез в дисплее, лазерную систему автоматической фокусировки для камеры на задней панели.

Источник: Engadget

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