Все три версии Apple iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку 5G





Несмотря на то, что Apple так и не стала первым производителем смартфонов, выпустившим устройство с поддержкой 5G, она может стать первой компанией, которая перевела весь свой модельный ряд на поддержку нового стандарта связи.

Как сообщает аналитики Минг-Чи Куо, в 2020 году все три новые модели iPhone получат поддержку связи 5G, а не только два старших устройства. Запустить линейку 5G-смартфонов и снизить стоимость оборудования позволит покупка модемного бизнеса Intel. Также ожидается, что к тому времени рынок будет готов к массовому появлению на рынке устройств с новым стандартом связи, они будут затребованы как потребителями, так и операторами. Предполагается, что устройства Apple будут работать как в миллиметровом диапазоне, так и в диапазоне до 6 ГГц, что обеспечит универсальность их применения на начальном этапе внедрения технологии.

Другие слухи утверждают, что пользователей ожидает и ряд других изменений в iPhone следующего поколения. В частности, в рамках линейки 2020 года будут предлагаться модели с диагональю экрана от 5,4 до 6,7 дюйма. Устройства получат более компактную камеру TrueDepth, уменьшенный вырез в дисплее, лазерную систему автоматической фокусировки для камеры на задней панели.

Источник: Engadget