Новости Новости 09.05.2025 в 17:52 comment views icon

Все игры Mafia появились в GeForce NOW — The Old Country добавят на релизе

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Все игры Mafia появились в GeForce NOW — The Old Country добавят на релизе

Сервис GeForce NOW на этой неделе получил сразу всю франшизу Mafia — от классических частей до будущей Mafia: The Old Country.

NVIDIA официально подтвердила, что все основные игры серии уже доступны для стриминга в облаке. Новая игра, которая меняет традиции с открытым миром, присоединится к списку сразу после релиза 8 августа. Все три части — Mafia, Mafia 2 и Mafia 3 — а также обновленные Definitive Edition-версии, теперь можно запускать напрямую из облака. Это касается как пользователей Steam, так и Epic Games Store.

Вот полный список игр, которые добавили в GeForce NOW на этой неделе:

  • Mafia (Steam)
  • Mafia II (Classic) (Steam)
  • Mafia: Definitive Edition (Steam и Epic Games Store)
  • Mafia 2: Definitive Edition (Steam и Epic Games Store)
  • Mafia 3: Definitive Edition (Steam и Epic Games Store)
  • Мафия: Старая страна (8 августа)

К этому списку также присоединились новые релизы:

  • Survival Machine (Steam, 7 мая)
  • Revenge of the Savage Planet (Steam и Xbox, в PC Game Pass, 8 мая)
  • Spirit of the North 2 (Steam, 8 мая)
  • Towerborne (Steam и Xbox, в PC Game Pass)

Если кто-то еще не играл в классическую Mafia — возможно, это намеки вселенной. Первая часть рассказывает историю таксиста Томми Анджело, которого случайная встреча заносит в мафиозное дело Вторая часть продолжает дело с Вито Скалетто в главной роли, который вместе с другом Джо продвигается по криминальному миру Эмпайр-Бэй. А Mafia 3 переносит в Нью-Бордо 1968 года. Линкольн Клей возвращается из Вьетнама и создает новую семью после того, как итальянская мафия уничтожает его предыдущую.

А вот приквел — Mafia: The Old Country — обещает новую страницу в истории мафиозной саги. Как только игра выйдет, ее сразу можно будет запускать через GeForce NOW. Релиз ожидается 8 августа.

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Источник: NVIDIA

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