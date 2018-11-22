КГГА совместно со Всемирным банком работает над проектом «скоростного коридора» на Троещину, на ТЭО готовы потратить $1 млн грантовых средств

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Еще два года назад мы писали о том, что КГГА рассматривает возможность заменить метро на Троещину выделенным «скоростным коридором» для общественного транспорта стоимостью 3 млрд грн. Оказывается, эта идея не заброшена и столичные власти по-прежнему работают над ней. На днях мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) по поводу данного проекта.

«Сегодня мы сотрудничаем по разработке системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег — Троещину», — сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил директора Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен за эффективное сотрудничество и поддержку, которую город последние годы получает от банка.

«Мы здесь, потому что готовы в дальнейшем поддерживать ваш город. Мы готовы оказать техническую поддержку в виде технико-экономического обоснования, чтобы разработать детальный план этого коридора», — заверила Сату Кахконен.

На разработку ТЭО при поддержке Всемирного банка будет направлено около 1 миллиона долларов грантовых средств. Также Всемирный банк рассматривает возможность выделения кредита на реализацию этого проекта. Протяженность такого коридора (маршрута) на Троещину составит 20 км. Планируется, что основным донором инвестиций должна стать Международная финансовая корпорация.

Напомним, что «скоростной коридор» представляет собой выделенную полосу для общественного транспорта, которая физически отделена от остальной проезжей части с помощью барьера. В качестве подвижного состава на такой линии может использоваться троллейбус или автобус, оснащенный GPS-датчиком, который сможет автоматически включать зеленый свет на светофоре при приближении к перекрестку. Остановки будут оборудованы специальными турникетами для пропуска пассажиров.

На первом этапе развития системы «скоростного коридора» предусмотрена реализация линии «Троещина — Чоколовка» с ответвлением на Отрадный с потенциальным суточным спросом в 140 тыс. пассажиров. Проект включает в себя реконструкцию 22 км дороги и обеспечение удобного доступа к станциям и пересадочным узлам: ст. метро Почайна, трамвайная остановка на ул. Кирилловской, ст. м Дорогожичи, ст. м. Шулявская, линия скоростного Борщаговского трамвая, остановка электрички «Караваевы дачи», выход на Севастопольскую площадь.

Напомним, что недавно Мининфраструктуры предварительно оценило стоимость строительства метро на Троещину в $2,5-$3 млрд.

Источник: КГГА