Вслед за Instagram: теперь и Facebook хочет избавиться от счетчика лайков

Facebook обсуждает возможность введения новшества, которое может серьезно изменить привычный принцип работы соцсети. Речь о новом интерфейсе, где будет отсутствовать счетчик лайков под публикациями пользователей, а точнее, где счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора поста. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на представителя компании.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019