Вслед за Instagram: теперь и Facebook хочет избавиться от счетчика лайков





Facebook обсуждает возможность введения новшества, которое может серьезно изменить привычный принцип работы соцсети. Речь о новом интерфейсе, где будет отсутствовать счетчик лайков под публикациями пользователей, а точнее, где счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора поста. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на представителя компании.

В соцсети подтвердили существование проекта нового дизайна после того, как инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг обнаружила упоминание соответствующей функции в коде нового приложения Facebook для Android. При этом в соцсети уточнили, что тестирование нового дизайна еще не началось.

По замыслу разработчиков, счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора публикации. Список пользователей, которые лайкнули пост или отреагировали на него, останется доступен, но точное число этих людей будет скрыто.

В TechCrunch предполагают, что, спрятав счетчик лайков, Facebook может увеличить активность пользователей: они будут активнее писать новые посты и делиться фотографиями Facebook, особо не переживая за то, что они соберут мало лайков. Сколько бы они не собрали, этого все равно никто не увидит. Также это должно положительно отразится на вовлеченности и привести к увеличению времени, которое пользователи проводят в соцсети, указывает The Verge.

Источник: TechCrunch и The Verge