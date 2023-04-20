Встроенная видеокарта Radeon 780M в процессоре AMD Ryzen 7940HS быстрее NVIDIA GTX 1050 Ti – тест канала ETA PRIME

Обзор игрового ноутбука ASUS TUF A15 на базе AMD Ryzen 9 7940HS с RTX 4060 посвящен не видеокарте NVIDIA, а встроенной в процессор графике 780М (RDNA 3) видеокарта показала отличный результат в играх с разрешением 1080p и превзошла дискретную GTX 1050 Ti.

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AMD Phoenix – новейшие мобильные процессоры, представленные компанией на выставке CES в январе. Чип основан на архитектуре Zen 4 и работает в паре с графическим процессором RDNA 3 – самым мощным интегрированным решением на данный момент. Тактовая частота встроенного видео достигает 2,8 ГГц.

Ryzen 9 7940HS – 8-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц и максимальным ускорением до 5,2 ГГц. Система работает с TDP до 80 Вт. Игровой ноутбук ASUS оснащен двухканальной памятью DDR5-5600.

Видеокарта 780M оказалась на 12% и 15% быстрее, чем 680M в 3DMark Fire Strike и Time Spy. При этом 680M использовала более быструю память LPDDR5. Драйвер для 780M официально еще не выпущен – система некорректно работала со Spider-Man 1 и 2. В остальных играх с разрешением 1080p и ограничением 80 Вт результаты следующие:

CS:GO (высокие настройки графики) – 130 FPS

GTA 5 (очень высокие) – 81 FPS

Forza Horizon 5 (высокие) – 86 FPS

Fortnite (средние): – 78 FPS

Doom Eternal (средние) – 83 FPS

Horizon Zero Dawn (производительность) – 69 FPS

Call of Duty Modern Warfare (рекомендуемые/производительность FSR) – 106 FPS

Cyberpunk 2077 (сочетание средних и низких): – 70 FPS

Система была протестирована в режиме производительности, установленном с помощью программного обеспечения ASUS Armoury Crate. Следует отметить, что портативные игровые консоли на основе подобных процессоров будут ограничены 15-35 Вт.

При этом встроенный GPU в данной системе можно разогнать. У ETA Prime не было проблем с разгоном графики до 3 ГГц. Тактовую частоту можно поднять и до 3,25 ГГц, но с этим значением работа нестабильна. Производительность и стабильность работы 780М наверняка улучшится с выходом официального драйвера.

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Канал ETA PRIME традиционно обозревает устройства с ограниченной мощностью. Среди его обзоров множество игровых консолей, мини-ПК и ноутбуков. С появлением мощной интегрированной графики AMD на основе Vega, RDNA2 и RDNA3 эти решения традиционно лидируют в играх в своем классе.

Источник: VideoCardz