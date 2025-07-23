Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»

Материнская плата в формфакторе Mini-ITX позволит собрать мощную систему с AMD Ryzen AI Max и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Китайская Shanghai Sixunited Intelligent Technology Co, Ltd. представила материнскую плату STHT1. Она поддерживает мобильные процессоры AMD Ryzen AI Max и предназначена для работы с ИИ и других профессиональных задач. Размеры платы — 170 × 170 мм, она достаточно тонкая, возможно, для совместимости с компактными AIO/SFF-устройствами.

Поставляться плата будет с процессорами AMD Ryzen AI Max (кодовое название Strix Halo). Однако пока не известно, с какими именно моделями. Их на данный момент существует три:

Ryzen AI Max+ 395 (16 CPU-ядер, 40 GPU-ядер)

Ryzen AI Max 390 (12 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)

Ryzen AI Max 385 (8 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)

Также не понятно, какая система охлаждения подойдет для таких мощных CPU, TDP которых может достигать 120 Вт. Крепление кажется нестандартным, а на приведенной производителем схеме, не указаны размеры между монтажными отверстиями.

Интересно, что несмотря на маленькие габариты, материнка будет поддерживать аж 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8 чипов по 16 ГБ), которые распаяны непосредственно на плате. И это, по сути, главный маркер ориентации платформы — ИИ и создание контента.

Плата оснащена слотом M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD-накопителей. Из видеовыходов есть два порта HDMI 2.1, и один VGA. Оба разъема производитель может заменить на другие, в зависимости от потребностей заказчика. Для совместимости с промышленными экранами предусмотрен разъем LVDS.

Из сетевых портов на плате присутствует стандартный гигабитный Ethernet и разъем M.2 2230 для установки беспроводного модуля. Портов USB на плате немного — два USB 3.2 Gen 2 и два USB 2.0. Питание STHT1 получает через ноутбучный разъем 19В DC IN, либо через 4-пиновый ATX. Цена новинки пока неизвестна, но скорее всего, ждать осталось не долго — плата уже присутствует на сайте компании.

Источник: Tom’s Hardware, Videocardz