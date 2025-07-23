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Новости Технологии 23.07.2025 comment views icon

Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»

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Олексій Єрін

Автор новостей

Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»

Материнская плата в формфакторе Mini-ITX позволит собрать мощную систему с AMD Ryzen AI Max и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Китайская Shanghai Sixunited Intelligent Technology Co, Ltd. представила материнскую плату STHT1. Она поддерживает мобильные процессоры AMD Ryzen AI Max и предназначена для работы с ИИ и других профессиональных задач. Размеры платы — 170 × 170 мм, она достаточно тонкая, возможно, для совместимости с компактными AIO/SFF-устройствами.

Поставляться плата будет с процессорами AMD Ryzen AI Max (кодовое название Strix Halo). Однако пока не известно, с какими именно моделями. Их на данный момент существует три:

  • Ryzen AI Max+ 395 (16 CPU-ядер, 40 GPU-ядер)
  • Ryzen AI Max 390 (12 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)
  • Ryzen AI Max 385 (8 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)

Также не понятно, какая система охлаждения подойдет для таких мощных CPU, TDP которых может достигать 120 Вт. Крепление кажется нестандартным, а на приведенной производителем схеме, не указаны размеры между монтажными отверстиями.

Схема материнской платы STHT1 / Sixunited

Интересно, что несмотря на маленькие габариты, материнка будет поддерживать аж 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8 чипов по 16 ГБ), которые распаяны непосредственно на плате. И это, по сути, главный маркер ориентации платформы — ИИ и создание контента.

Плата оснащена слотом M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD-накопителей. Из видеовыходов есть два порта HDMI 2.1, и один VGA. Оба разъема производитель может заменить на другие, в зависимости от потребностей заказчика. Для совместимости с промышленными экранами предусмотрен разъем LVDS.

Из сетевых портов на плате присутствует стандартный гигабитный Ethernet и разъем M.2 2230 для установки беспроводного модуля. Портов USB на плате немного — два USB 3.2 Gen 2 и два USB 2.0. Питание STHT1 получает через ноутбучный разъем 19В DC IN, либо через 4-пиновый ATX. Цена новинки пока неизвестна, но скорее всего, ждать осталось не долго — плата уже присутствует на сайте компании.

Источник: Tom’s Hardware, Videocardz

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