Второй пошел. СБУ сообщила о поимке контрабандиста на нелегальном ввозе партии телефонов iPhone 12 стоимостью свыше 1 млн грн

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Только на днях львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12, как сегодня СБУ сообщила о задержании в международном аэропорте контрабандиста на нелегальном ввозе партии телефонов iPhone 12 оценочной стоимостью свыше 1 млн грн.

Как было установлено правоохранителями, житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар делец планировал переправлять сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

Всего в рамках досмотра багажа правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов iPhone 12, который он, как сообщается, «пытался скрыть от таможенного контроля». На одном из приведенных СБУ фото можно увидеть чемодан, до отвязки заполненный новыми смартфонами iPhone 12. Стоимость изъятого товара, как сообщалось выше, оценивается в свыше 1 млн грн.

Операцию по задержанию контрабандиста провели сотрудники главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с киевской таможней Государственной таможенной службы и пограничниками ОКПП «Киев» ГНС Украины

Предзаказы на iPhone 12 и 12 Pro в Украине открылись в полночь с 22 на 23 октября по акционной цене 31 999 и 39 999 грн соответственно, а в продажу устройства поступят только 30 октября. В то же время многие варианты из первой партии уже раскупили.

Источник: СБУ