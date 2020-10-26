Львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12

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25 октября пограничная служба Украины похвасталась изъятием первой контрабандной партии смартфонов iPhone 12 — отметились пограничники Львовского подразделения, которым удалось обнаружить несколько незадекларированных телефонов, несмотря на более компактную упаковку новых смартфонов Apple.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Краковец» — незадекларированный товар был обнаружен во время проверки авто марки Mercedes, которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину.

На сей раз «‎улов» небольшой — всего пять телефонов Apple. В официальном сообщении говорится, что контрабандист пытался провезти именно iPhone 12 Pro Max. Но, как известно, топовая модель новой линейки, как и компактная iPhone 12 mini, поступит в продажу только в следующем месяце (предзаказы стартуют 6 ноября, а широкие продажи — 13 ноября), так что, вероятнее всего, ошибка.

Как бы там ни было, стоимость изъятых телефонов правоохранители предварительно оценили в 270-350 тыс. грн. Теперь ждем появления этих контрабандных iPhone 12 на ProZorro.

Новое поколение смартфонов Apple, как известно, стоит весьма недешево. Предзаказы на iPhone 12 и 12 Pro в Украине открылись в полночь с 22 на 23 октября по акционной цене 31 999 и 39 999 грн соответственно, а в продажу устройства поступят только 30 октября. В то же время многие варианты из первой партии уже раскупили.