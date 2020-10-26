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Львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12

Львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12

Львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12


25 октября пограничная служба Украины похвасталась изъятием первой контрабандной партии смартфонов iPhone 12 — отметились пограничники Львовского подразделения, которым удалось обнаружить несколько незадекларированных телефонов, несмотря на более компактную упаковку новых смартфонов Apple.

Львовские пограничники задержали первую контрабандную «партию» смартфонов iPhone 12

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Краковец» — незадекларированный товар был обнаружен во время проверки авто марки Mercedes, которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину.

На сей раз «‎улов» небольшой — всего пять телефонов Apple. В официальном сообщении говорится, что контрабандист пытался провезти именно iPhone 12 Pro Max. Но, как известно, топовая модель новой линейки, как и компактная iPhone 12 mini, поступит в продажу только в следующем месяце (предзаказы стартуют 6 ноября, а широкие продажи — 13 ноября), так что, вероятнее всего, ошибка.

Как бы там ни было, стоимость изъятых телефонов правоохранители предварительно оценили в 270-350 тыс. грн. Теперь ждем появления этих контрабандных iPhone 12 на ProZorro.

Новое поколение смартфонов Apple, как известно, стоит весьма недешево. Предзаказы на iPhone 12 и 12 Pro в Украине открылись в полночь с 22 на 23 октября по акционной цене 31 999 и 39 999 грн соответственно, а в продажу устройства поступят только 30 октября. В то же время многие варианты из первой партии уже раскупили.

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