Второй сезон сериала «Миротворец»: Джеймс Ганн тизерит нового персонажа, фанаты высказывают версии

Съемки продолжения сериала «Миротворец» уже продолжаются, и сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн поделился намеком на нового персонажа.

Режиссер опубликовал в социальных сетях изображение человека, похожего на коренного американца, который сидит у костра спиной к зрителю. Подпись: «Кто это может быть?» призывает фанатов комиксов выдвигать догадки.

Преобладающая теория — Вождь Апачей, индейский супергерой, представленный в мультсериале «Супердрузья» 1970-80 годов. Позже Вождь вдохновил создание двух других персонажей: Длинная Тень в Justice League Unlimited и Ворон Маниту в комиксах DC. Все три имени всплывают как версии.

Суперсилой Вождя Апачей была его способность превращаться в пятнадцатиметрового гиганта, который бы очень вписался в стилистику «Миротворца».

Также фанаты предположили, что персонаж может быть Военачальником (The Warlord), довольно глубоким героем, вдохновленным мечом и колдовством и представленным в комиксах DC в 70-х годах. Независимо от того, кем оказался новый персонаж, изображение является первым официальным взглядом на второй сезон.

Второй «Миротворец» пока не имеет даты выхода, но Джеймс Ганн недавно подтвердил окно релиза во второй половине 2025 года, после того, как Супермен выйдет в кинотеатры. Также Ганн говорит, что его события стартуют сразу после первого сезона, и что Фрэнк Грилло присоединится к шоу как Рик Флейг-старший (тот же персонаж, которого он озвучивает в мультсериале «Creature Commandos»).

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Источник: IGN