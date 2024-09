Второй сезон «The Last Of Us»: руководитель HBO назвал время выхода

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Срок выхода второго сезона сериала «Последний из нас» / «The Last Of Us» стал более конкретным, но все же неточным. И это не слухи, а заявление HBO.

Следующий сезон «The Last Of Us» ждали в следующем году, но теперь известно, что это произойдет скорее раньше, чем позже, а именно через несколько месяцев. Руководитель HBO Кейси Блойс (тот самый, который недавно «затроллил» Джорджа Мартина) рассказал об этом Deadline после церемонии «Эмми» — шоу точно успеет к следующему награждению через год.

«Ну, все, что я сейчас скажу, в целом первая половина года. Я ожидаю, что они будут в «окне» «Эмми», — сказал Блойс, когда его спросили о втором сезоне «Последний из нас» / «The Last Of Us» и третьем сезоне «Белого лотоса».

Руководитель стриминга не просто назвал «окно» выхода, но и анонсировал некоторые нюансы:

«Я видел «The Last Of Us». Думаю, всем понравится то, что делает Крейг [Мезин]. Из «White Lotus» я еще ничего не видел, но пошел навестить. Очевидно, я видел ежедневные наработки и читал сценарии, поэтому у меня большие надежды на них обоих».

В новом сезоне будет адаптирована игра The Last of Us Part 2, а Кейтлин Дивер сыграет вторую героиню игры, Эбби. Изабела Мерсед присоединится в роли возлюбленной Элли, Дины. «Дайте ей проклятую Эмми, честно», — анонсирует Мерсед великолепную игру Дивер. «Мне очень приятно, что люди видят, как невероятно хорошо Белла [Рэмси] и Кейтлин сделали это».

Продолжение сериала вернет Педро Паскаля к роли Джоэла, из новых актеров добавятся Кэтрин О’Хара, Янг Мазино, Дэнни Рамирес, Ариэла Барер и Тати Габриэль. Как анонсировал Кейси Блойс, зрители увидят их уже в скором времени.

Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від robot_dreams. Навчіться досліджувати та аналізувати логіку поведінки користувачів. Дізнайтеся, як створювати аналітичну систему з нуля, виводити новий продукт на ринок та прогнозувати показники. . Детальніше

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.