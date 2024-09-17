«Еще один недовольный фанат»: босс HBO постебался над Джорджем Мартином, который разнес сериал «Дом дракона»

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Руководитель HBO Кейси Блойс прокомментировал недавнюю публикацию Джорджа Мартина с критикой сериала «Дом дракона».

Во время нынешней церемонии вручения «Эмми» Deadline спросил Блойса о шансах сериала «Дом дракона» на статуэтки в следующем году, учитывая, что фанбаза «разделилась» в последнем сезоне — Кейси в ответ опроверг это утверждение, попутно упомянув недавний пост с критикой от Джорджа Мартина.

«Ну, возможно, был один (недовольный) фанат», — пошутил Блойс. «Но сериал получился очень, очень хорошим».

Напомним, что в ныне удаленном посте в блоге Мартин критиковал некоторые «токсические изменения» в истории (в частности удалённые элементы исходного материала), которые могут повлиять на логику следующих сезонов.

В более поздней публикации Джордж писал, что так и не закончил книгу «Ветры зимы», потому что имел довольно тяжелый и насыщенный год, в котором внимание забирали телевизионные проекты

«Некоторые были хороши», — отметил Мартин, вспомнив «Рыцарь семи королевств» и «Темные ветры» и проигнорировав «Дом дракона».

Несмотря на все эти слова, рабочие отношения Мартина с HBO остаются крепкими. Ранее писатель анонсировал по меньшей мере 7 телевизионных проектов из вселенной «Игры престолов» — съемки одного из таких, «Рыцарь семи королевств», уже завершили, тогда как для сериала об Эйгоне Завоевателе сейчас пишут сценарий.

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