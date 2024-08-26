Видеокарты NVIDIA RTX 5060 получат память GDDR7 и будут потреблять меньше, — производитель ноутбуков

Глава китайского производителя компьютеров Shenzhen Hasee Computer обнародовал некоторые характеристики ноутбуков с видеокартами NVIDIA RTX 5060. Ву Хайцзюнь рассказал о них во время встречи со СМИ.

По словам бизнесмена, ноутбуки с RTX 5060 будут потреблять меньше энергии, чем их предшественники с RTX 4060 — 115 Вт по сравнению со 140 Вт. Также он рассказал, что эти видеокарты будут использовать память GDDR7.

Это не первое свидетельство о видеокартах Blackwell. Данные о них ранее «засветила» презентация Clevo. В ней тоже говорилось, что максимальная общая графическая мощность (TGP) будет ниже для четырех из шести запланированных моделей. Ожидается, что чипы GN22-X11 и X9 будут иметь TGP 175 Вт, что соответствует текущему поколению под кодовым названием GN21. Однако все младшие видеокарты будут ограничены 115 Вт, по сравнению со 140 Вт актуального поколения.

Возможно, максимальный TGP будет применяться не ко всем ноутбукам. Это значение отражает только так называемый вариант Max-P, который является самой высокой спецификацией для чипа. Модели с TGP ограничены меньшими значениями, которые ранее назывались Max-Q, все еще достаточно популярны среди производителей ноутбуков.

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Предварительно известно, что у RTX 5060 не изменилась 128-битная шина памяти. Это может означать, что видеокарта, вероятно, все еще будет иметь только 8 ГБ памяти. Ожидается, что мобильная серия RTX 50 будет использовать графические процессоры GB203, GB205, GB206 и GB207. Однако NVIDIA также разрабатывает графический процессор GB202, который имеет увеличенную до 512 бит шину памяти. Однако маловероятно, что этот GPU будет использоваться в формфакторе ноутбука.

Источник: VideoCardz

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