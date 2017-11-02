Вышла первая публичная бета-версия iOS 11.2 с исправленным «Калькулятором» и новыми эмодзи

Только позавчера Apple выпустила финальные сборки новых версий ОС iOS 11.1, watchOS 4.1, macOS High Sierra 10.13.1 и tvOS 11.1, а на подходе уже следующие обновления iOS 11.2, macOS High Sierra 10.13.2, tvOS 11.2 и watchOS 4.2. Несколькими днями ранее они стали доступны разработчикам, а вчера Apple опубликовала первые публичные бета-версии обновлений ОС iOS 11.2 и tvOS 11.2, доступные всем желающим в рамках программы Beta Software Program.

В iOS 11.2 разработчики Apple исправили встроенное приложение «Калькулятор», которое, как мы недавно писали, не умеет в элементарную арифметику. И исправили весьма «элегантно», просто отключив в приложении анимацию. Так что с выходом этого обновления пользователи смогут вводить цифры и символы, не испытывая проблем с их правильным распознаванием, настолько быстро, насколько смогут. Кроме того, новые обои, которые до недавнего времени были эксклюзивом для iPhone 8 и 8 Plus, станут доступны всем желающим, а возможности Now Playing для управления контентом на Apple TV будут доступны прямо из Центра управления на iPhone или iPad. Сообщается также о новых эффектах для функции Live Photos. Но наиболее «существенным новшеством», конечно же, являются новые эмодзи-какашки, показанные на заглавном изображении.

Confirmed for IOS 11.2! New Poop Emoji 💩 pic.twitter.com/Fm0miCOUUv — Michael Flarup (@flarup) October 31, 2017

Что касается tvOS 11.2, обновление включает новые возможности в настройках для продвинутых пользователей, позволяющие настраивать частоту кадров и динамический диапазон видеоконтента. Кроме того, категория Unwatched с непросмотренным контентом снова вернулась в раздел Home Sharing.

Когда выйдут стабильные версии iOS 11.2, macOS High Sierra 10.13.2, tvOS 11.2 и watchOS 4.2 пока неизвестно.

Источник: gsmarena