«Калькулятор» в iOS 11 не всегда считает, что «1 + 2 + 3» равно 6

Достаточно забавная ошибка обнаружилась в приложении «Калькулятор» операционной системы iOS 11. Как оказалось, приложение далеко не всегда способно правильно выполнить даже самые простые арифметические операции.

Например, если в «Калькуляторе» iOS 11 попробовать быстро ввести комбинацию «1 + 2 + 3 =», то результат, скорее всего, окажется не равным 6. Аналогичная ситуация возникнет при быстром вводе «4 + 5 + 6 = », «7 + 8 + 9 =» и т.д.

В чём же проблема при вычислении столь простых операций? Вся проблема заключается во вводе информации на экранной клавиатуре. Дизайнеры Apple постарались создать великолепный дизайн и, судя по всему, перестарались с анимацией нажатия клавиш. При быстром последовательном вводе нескольких цифр и математических символов клавиатура просто не успевает отрисовывать анимацию нажатия и не распознаёт некоторые из них. В результате, для приложения «Калькулятор» быстрый ввод «1 + 2 + 3 =» воспринимается как «1 + 23 =». Отсюда и результат вычислений. Если же вводить символы неспешно, тогда все нажатия распознаются корректно.

Для сравнения, попытка аналогичного быстрого ввода в приложении «Калькулятор» на Android даёт правильный результат.

Источник: Reddit