Вышел Android 15 Developer Preview: что нового и какие смартфоны Samsung смогут получить

Первый выпуск Android 15 Developer Preview не принес много изменений, но они все равно заметны. Первое изменение кроется в параметрах разработчика, в разделе настройки — это переключатель отображения соотношения HDR/SDR.
Еще одно изменение — это введение тактильной реакции при настройке яркости с помощью быстрых настроек. Это небольшое изменение поможет знать на ощупь, когда происходит регулировка яркости на телефонах. Есть и переключатель вибрации клавиатуры, который также можно найти в настройках Gboard.
Android 15 Developer Preview также предлагает функцию приглушения уведомлений. Она начинает уменьшать громкость уведомлений, когда поступает много последовательных уведомлений от одного приложения. Поэтому, если каждое утро приходит много уведомлений, эта функция пригодится.
С первой версией Android 15 Developer Preview все еще есть много известных проблем — обновление рекомендуется только разработчикам, которые уверены в своих действиях.
По данным Wccftech возможность обновления до Android 15 Developer Preview получат не только смартфоны Google Pixel. Сайт перечисляет имеющиеся на рынке смартфоны Samsung, которые смогут получить Android 15 DP:
Серия Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Серия Galaxy Fold и Flip
- Galaxy Fold 5
- Galaxy Flip 5
- Galaxy Fold 4
- Galaxy Flip 4
- Galaxy Fold 3
- Galaxy Flip 3
Серия Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Серия Galaxy Tab
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Серия Galaxy F
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серия Galaxy M
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Источник: Wccftech
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