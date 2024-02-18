Вышел Android 15 Developer Preview: что нового и какие смартфоны Samsung смогут получить

Первый выпуск Android 15 Developer Preview не принес много изменений, но они все равно заметны. Первое изменение кроется в параметрах разработчика, в разделе настройки — это переключатель отображения соотношения HDR/SDR.

Еще одно изменение — это введение тактильной реакции при настройке яркости с помощью быстрых настроек. Это небольшое изменение поможет знать на ощупь, когда происходит регулировка яркости на телефонах. Есть и переключатель вибрации клавиатуры, который также можно найти в настройках Gboard.

Android 15 Developer Preview также предлагает функцию приглушения уведомлений. Она начинает уменьшать громкость уведомлений, когда поступает много последовательных уведомлений от одного приложения. Поэтому, если каждое утро приходит много уведомлений, эта функция пригодится.

С первой версией Android 15 Developer Preview все еще есть много известных проблем — обновление рекомендуется только разработчикам, которые уверены в своих действиях.

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По данным Wccftech возможность обновления до Android 15 Developer Preview получат не только смартфоны Google Pixel. Сайт перечисляет имеющиеся на рынке смартфоны Samsung, которые смогут получить Android 15 DP:

Серия Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Серия Galaxy Fold и Flip

Galaxy Fold 5

Galaxy Flip 5

Galaxy Fold 4

Galaxy Flip 4

Galaxy Fold 3

Galaxy Flip 3

Серия Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Серия Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Серия Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серия Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Источник: Wccftech

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