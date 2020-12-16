Вышел браузер Firefox версии 84 c поддержкой ARM-процессора Apple M1

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Практически одновременно с обновлением Microsoft Office, которое добавляет нативную поддержку Apple Silicon Mac, вышла новая версия браузера Firefox 84 со встроенной поддержкой новых компьютеров Apple с чипом M1.

Как уточняют в Mozilla, чтобы браузер начал работать на базе новой архитектуры Apple Silicon, потребуется не только загрузить и установить версию Firefox 84, но также полностью выйти из программы и перезапустить её.

Также рекомендуется установить пакет Rosetta для обеспечения обратной совместимости. Он потребуется для потоковой трансляции контента с DRM-сервисов, таких как Netflix, Hulu, Disney+ или Amazon Prime Video.

Судя по результатам тестирования новой версии Firefox в SpeedoMeter 2.0, браузер «запускается более чем в 2,5 раза быстрее, а веб-приложения теперь в 2 раза более отзывчивы». Таким образом, владельцам новых компьютеров Apple Silicon Mac, работающим с браузером Firefox, рекомендуется обновить программу до версии 84 и выполнить указанные выше действия для активации нативной поддержки. Это позволит заметно повысить производительность браузера.

Источник: Engadget