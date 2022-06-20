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Вышел дублированный трейлер приключенческого мультфильма «Необычный мир» от Disney

Вышел дублированный трейлер приключенческого мультфильма «Необычный мир» от Disney

Студия Walt Disney Pictures опубликовала украинский трейлер будущего семейного приключенческого мультипликационного фильма «Необычный мир». Он расскажет историю о неизведанной земле и фантастических существах, населяющих её.

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Вышел дублированный трейлер приключенческого мультфильма «Необычный мир» от Disney

В анимационном фильме «Необычный мир» семья легендарных исследователей Кладсов отправляется в путешествие в неведомые и опасные земли. Семейство, однако, так сильно отличается от мира, что это может повлиять на их последнюю и важнейшую миссию. К тому же сорвать миссию могут постоянные раздоры членов семьи.

Режиссёром фильма «Необычный мир» стал Дон Голл («Райя и последний дракон», «Моана»). Актёрский состав включает Джейка Джилленгола («Спирит: Дикий мустанг», «Человек-паук: Далеко от дома») и Алана Рея Тьюдика («Энканто: Мир магии», сериал «Засланец из космоса»). Фильм выйдет в прокат 24 ноября 2022 года.


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