Вышел дублированный трейлер приключенческого мультфильма «Необычный мир» от Disney

Студия Walt Disney Pictures опубликовала украинский трейлер будущего семейного приключенческого мультипликационного фильма «Необычный мир». Он расскажет историю о неизведанной земле и фантастических существах, населяющих её.

В анимационном фильме «Необычный мир» семья легендарных исследователей Кладсов отправляется в путешествие в неведомые и опасные земли. Семейство, однако, так сильно отличается от мира, что это может повлиять на их последнюю и важнейшую миссию. К тому же сорвать миссию могут постоянные раздоры членов семьи.

Режиссёром фильма «Необычный мир» стал Дон Голл («Райя и последний дракон», «Моана»). Актёрский состав включает Джейка Джилленгола («Спирит: Дикий мустанг», «Человек-паук: Далеко от дома») и Алана Рея Тьюдика («Энканто: Мир магии», сериал «Засланец из космоса»). Фильм выйдет в прокат 24 ноября 2022 года.