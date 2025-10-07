OpenAI запускает приложения внутри ChatGPT: доступны Booking.com, Spotify, Figma и другие

OpenAI запускает новую возможность для разработчиков — приложения внутри ChatGPT. Пользователи ChatGPT уже могут получить доступ к интерактивным версиям Booking.com, Spotify, Expedia, Figma, Canva, Zillow и курсам Coursera (на обложке).

Компания также выпустила предварительную версию Apps SDK — инструментария для разработчиков, предназначенного для создания таких приложений. OpenAI объявила об этом на своей ежегодной конференции разработчиков DevDay 2025.

«Мы хотим, чтобы ChatGPT стал отличным способом для людей достигать прогресса, быть более продуктивными, более изобретательными, быстрее учиться, лучше выполнять все, что они пытаются сделать в своей жизни. Технология позволит создать новое поколение интерактивных, адаптивных и персонализированных приложений, с помощью которых вы сможете общаться в чате», — отметил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Нововведение — еще одна попытка OpenAI создать программную экосистему вокруг своего флагманского продукта ChatGPT. Ее старту предшествовала попытка компании наладить создание интерактивные приложения через GPT Store. В отличие от этого продукта, который был отдельным магазином, новые приложения работают непосредственно в ответах ChatGPT и позволяют пользователям вызывать сторонние инструменты в обычном диалоге.

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025

Как это работает, можно увидеть на примере Spotify — музыкальный стриминг анонсировал свое участие в проекте. Если коротко, желаемую музыку можно найти с помощью простого и естественного вопроса в чате. ChatGPT предложит подключить свою учетную запись Spotify после первого запроса. Далее «аватар» программы появится в диалоговом интерфейсе во время запросов по трекам, исполнителям, рекомендациям и другим связанным вопросам.

Можно попросить ChatGPT показывать рекомендации Spotify на основе настроения, темы, предмета или спланировать плейлист для путешествия на выходные. Чат откроет главное приложение Spotify, если вы нажмете на воспроизведение песни или списка. Функции в ChatGPT отличаются в зависимости от того, имеет пользователь бесплатный или премиум-аккаунт. Стриминг отмечает, что пока что-то может работать некорректно, и анонсирует больше функций в будущем.

Такой способ общения с ChatGPT порождает вопросы о конфиденциальности и данных пользователя, доступ к которым получат сторонние разработчики доступ сторонние разработчики доступ сторонние разработчики. OpenAI утверждает, что они должны «собирать только минимально необходимый объем данных и быть прозрачными в отношении разрешений». Однако непонятно, будут ли авторы программ иметь доступ ко всему разговору пользователя с ChatGPT, нескольким последним сообщениям или только к конкретному запросу.

Непонятно, как ChatGPT будет выбирать сервис среди конкурентных сервисов. Можно представить, что компании будут платить за доступность в ответах ChatGPT, но OpenAI говорит, что будет отдавать приоритет пользовательскому опыту.

Источники: TechCrunch, NeoWin