Вышел кинематографический трейлер Hogwarts Legacy

Студия Avalanche Software опубликовала кинематографический трейлер грядущей игры Hogwarts Legacy. Видео демонстрирует почтовую сову, которую отправляют с поручением доставить важное письмо.

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Во время полёта сова несколько раз встречается с другими участниками воздушного движения, которые перемещаются верхом на метле. Также в трейлере можно видеть воздушные заторы из парящих свечей, летающий фолиант, призрачного человека, сражение учеников с гигантскими пауками в чаще леса, работу системы ПВО из волшебных палочек, стреляющих магическими лучами и огнедышащего дракона.

Напомним, игра Hogwarts Legacy рассказывает о временах, предшествующих событиям книг о Гарри Поттере. Выход игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК запланирован на 10 февраля. Консоли PlayStation 4 и Xbox One получат игру 4 апреля, а Nintendo Switch – 25 июля 2023 года.

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Ранее разработчики демонстрировали 30- и 40-минутные ролики с демонстрацией геймплея Hogwarts Legacy. А на днях были опубликованы обновлённые системные требования игры, которой нужно не менее 16 ГБ оперативной памяти.