Вышел трейлер мини-сериала «Дым» / Smoke — нового детектива Apple TV+ о серийных поджигателях

В прошлом году Тэрон Эджертон дебютировал на Netflix в остросюжетном боевик «Ручная кладь», как молодой офицер TSA, а ныне примеряет на себя роль детектива в новом мини-сериале Apple TV+ под названием «Дым» / Smoke.

По сюжету суровый следователь по поджогам Дэйви Гудсени (Эджертон) и его проблемная коллега-детектив из полиции Мишель Кальдероне (Джерни Смоллетт) пытаются отыскать двух серийных поджигателей, которые устраивают огненный хаос в городе и бросают вызов полиции.

Сериал основан на истории, которая происходила в 90-х годах и изначально была описана в 10 эпизодах подкаста «Firebug»: несколько издательств получают странную и одновременно увлекательную рукопись, которая подробно рассказывает о происхождении серии пожаров, которые терроризировали Южную Калифорнию; полиция взволнована, поскольку не может понять, это талантливый художественный вымысел или признание серийного поджигателя и убийцы?

Среди остального актерского состава: Рэйф Сполл, Нтаре Гума Мбахо Мвайне, Ханна Эмили Андерсон, Анна Чламски, Адина Портер, Грег Киннер и Джон Легуизамо.

Шоураннером выступил Деннис Лихейн (автор книги «Остров проклятых», экранизированной Мартином Скорсезе в 2010 году), который воссоединяется с Эджертоном после работы над хитовой «Черной птицей».

Сериал «Дым» дебютирует на Apple TV+ 27 июня с двумя эпизодами, остальные семь будут выходить по пятницам до 15 августа включительно.

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