Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров

Помещение взломщика Apple Кая Логана Веста, известного как IntelBroker, напоминает скорее комнату в студенческом общежитии. Невозможно куда-то пойти по собственной воле, однако кормят.

Видео на X демонстрирует камеру Веста, который ждет экстрадиции во французской тюрьме. Как отмечает Cybernews, которая больше похожа на однокомнатную квартиру, чем на тюрьму Условия в американских тюрьмах бывают гораздо более строгими, поэтому гражданин Великобритании вряд ли радуется возможной выдаче. Камера небольшая, но достаточно меблирована: имеет стол и полки, холодильник, кухонные принадлежности и относительно большое окно, хотя и с решеткой.

Если видеозапись была сделана самим Уэстом, это вызывает вопрос о том, имеет ли он под стражей доступ к мобильному телефону и интернету. Автору, как студенту 1990-х, это напоминает обычную комнату общежития, но западные пользователи также испытывают похожие чувства. «Черт, у него есть холодильник. Она лучше, чем в большинстве общежитий колледжа», — прокомментировал пользователь X Даг Стюарт. Другой комментатор иронизирует: «Итак, это фактически то же самое, что и хакерское логово, в котором он жил годами».

Кая Логана Веста арестовали во Франции в феврале 2025 года. По данным Министерства юстиции США, его обвиняют в причинении потерпевшим ущерба на сумму $25 млн. С 2021 года хакер действовал под псевдонимом IntelBroker, и был активен на форумах киберпреступности по продаже похищенных данных. С ним связывают более 80 подтвержденных продаж и утечек данных в различных отраслях. IntelBroker быстро стал знаменитым на BreachForums, популярной хакерской площадке. К середине 2024 года Вест стал администратором форума.

Злоумышленник известен многочисленными громкими нарушениями безопасности и утечками данных. В 2024 году IntelBroker заявил об атаках на Cisco, Tesla, Apple, AMD, а ранее — Home Depot, General Electric, PandaBuy, Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) и Facebook Marketplace. Для транзакций Уэст использовал криптовалюту Monero.

Найти хакера помог YouTube и его привычка делиться просмотренными видео на хакерском форуме. Правоохранители вычислили домашнее интернет-соединение, с которого просматривали соответствующие видео. Вскоре к нему подобрался сотрудник правоохранительных органов под прикрытием, выдавая себя за покупателя. Офицер убедил Веста принять биткойн вместо Monero для продажи похищенных данных, поскольку его легче отследить. В США Веста обвиняют в проникновении в сети жертв, краже данных и их продаже с целью получения прибыли.

