Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров

Помещение взломщика Apple Кая Логана Веста, известного как IntelBroker, напоминает скорее комнату в студенческом общежитии. Невозможно куда-то пойти по собственной воле, однако кормят.

Видео на X демонстрирует камеру Веста, который ждет экстрадиции во французской тюрьме. Как отмечает Cybernews, которая больше похожа на однокомнатную квартиру, чем на тюрьму Условия в американских тюрьмах бывают гораздо более строгими, поэтому гражданин Великобритании вряд ли радуется возможной выдаче. Камера небольшая, но достаточно меблирована: имеет стол и полки, холодильник, кухонные принадлежности и относительно большое окно, хотя и с решеткой.

Если видеозапись была сделана самим Уэстом, это вызывает вопрос о том, имеет ли он под стражей доступ к мобильному телефону и интернету. Автору, как студенту 1990-х, это напоминает обычную комнату общежития, но западные пользователи также испытывают похожие чувства. «Черт, у него есть холодильник. Она лучше, чем в большинстве общежитий колледжа», — прокомментировал пользователь X Даг Стюарт. Другой комментатор иронизирует: «Итак, это фактически то же самое, что и хакерское логово, в котором он жил годами».

Кая Логана Веста арестовали во Франции в феврале 2025 года. По данным Министерства юстиции США, его обвиняют в причинении потерпевшим ущерба на сумму $25 млн. С 2021 года хакер действовал под псевдонимом IntelBroker, и был активен на форумах киберпреступности по продаже похищенных данных. С ним связывают более 80 подтвержденных продаж и утечек данных в различных отраслях. IntelBroker быстро стал знаменитым на BreachForums, популярной хакерской площадке. К середине 2024 года Вест стал администратором форума.

Злоумышленник известен многочисленными громкими нарушениями безопасности и утечками данных. В 2024 году IntelBroker заявил об атаках на Cisco, Tesla, Apple, AMD, а ранее — Home Depot, General Electric, PandaBuy, Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) и Facebook Marketplace. Для транзакций Уэст использовал криптовалюту Monero.

❗️A video of threat actor IntelBroker showing his French prison cell IntelBroker, aka Kai Logan West, was arrested in France in February 2025 for cybercrimes. He was also an admin of BreachForums. The French prison system is known to be ‘loose’, you can for example have mobile… pic.twitter.com/Mx4IC2Ko2V — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) January 20, 2026

Найти хакера помог YouTube и его привычка делиться просмотренными видео на хакерском форуме. Правоохранители вычислили домашнее интернет-соединение, с которого просматривали соответствующие видео. Вскоре к нему подобрался сотрудник правоохранительных органов под прикрытием, выдавая себя за покупателя. Офицер убедил Веста принять биткойн вместо Monero для продажи похищенных данных, поскольку его легче отследить. В США Веста обвиняют в проникновении в сети жертв, краже данных и их продаже с целью получения прибыли.