Warner Bros. на CinemaCon: сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза, первое фото Марго Робби в образе Барби, а также сиквелы «Шазам!» и «Аквамена»

Warner Bros. пообещала несколько новых фильмов по вселенной комиксов DC. Анонсы состоялись в рамках CinemaCon-2022.

Сиквел «Шазама!»

«Шазам! Ярость богов» продолжит историю Билли Батсона и его семьи. В фильме сыграют Захари Леви, Джек Дилан Грейзер, Ашер Энджел и Хелен Миррен (исполняет роль злодейки Гесперы). Выход картины ожидается в конце 2022 года.

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

Дуэйну Джонсону предстоит примерить на себе необычную роль злодея. Обычно он играл позитивных персонажей.

Фильм расскажет историю происхождения суперзлодея, впервые появившегося в комиксах DC 1945 года. В оригинале он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам избрал своим преемником. Но ученик восстал и разочарованный учитель сослал злодея в далекую звездную систему. Чтобы вернуться, Черному Адаму понадобилось 500 тысяч лет.

«Флэш»

Фильм должен выйти в кинотеатрах 23 июня 2023 года. Главная роль досталась Эзре Миллеру. Картина расскажет историю происхождения супергероя Флеша который создал флешпоинт после того как отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать. После возвращения он видит что его мать жива, но друзья совсем иные, а мир на грани разрушения…

Сиквел «Аквамена»

«Аквамен и затерянное королевство» не обойдутся без Джейсона Момоа. Дата выхода фильма — 17 марта 2023 года.

Фильм про Барби

Также студия Warner Bros. сообщила, что «Барби» с Марго Робби в главной роли появится в кинотеатрах 21 июля 2023 года. Среди заявленных актеров — Уилл Феррелл (по слухам, сыграет генерального директора компании по производству игрушек) и Райан Гослинг.

Сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза

«Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли ждет продолжение. Однако никаких подробностей и даты выхода пока нет. Участвовать в проекте будет и Мэтт Ривз, режиссер и сценарист предыдущей части. Фильм заработал 760 миллионов долларов в мировом прокате.

До выхода «Бэтмена» уже было известно, что Warner Bros. работает над телевизионным спин-оффом картины о злодее Пингвине в исполнении Колина Фаррелла.

Источники: Variety 1, Variety 2, Deadline