Waymo и Fiat Chrysler совместно выпустят беспилотный грузовой минивэн Ram ProMaster для служб доставки

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Компании Waymo и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявили о расширении сотрудничества, результатом которого должна стать разработка полностью автономного (Level 4) грузового минивэна Ram ProMaster и целой линейки других автомобилей.

Компании сотрудничают еще с 2016 года, когда стартап Waymo выбрал в качестве основы для своего беспилотного автомобиля пассажирский минивэн Chrysler Pacifica Hybrid. На основе данной модели уже работает такси-сервис Waymo One, так что сотрудничество можно назвать вполне успешным.

Теперь Waymo становится эксклюзивным стратегическим технологическим партнером в проекте по внедрению технологии автономного вождения четвертого уровня (L4) Waymo Driver во всю продуктовую линейку автомобилей Fiat Chrysler Automobiles. Первым «подопытным» станет минивэн Ram ProMaster, который будет использоваться в Waymo Via и других сервисах курьерской и грузовой доставки.

Отметим, что аналогичный проект скорее всего будет реализован компанией Amazon, которая заказала 100 тыс. электрических фургонов Rivian для доставки заказов и приобрела стартап Zoox по разработке беспилотных электромобилей и систем автономного вождения. Также ранее сообщалось, что курьерская служба UPS будет использовать беспилотники Waymo и электрофургоны Arrival для доставки заказов в США и Европе.

Источник: Waymo