tradfi
Новости Технологии 04.02.2026 comment views icon

Western Digital готовит жесткие диски на 100 ТБ: хватит, чтобы записать все Call of Duty 50 раз

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Western Digital готує жорсткі диски на 100 ТБ: вистачить, щоб записати всі Call of Duty 50 разів

WD, которая прекратила производство SSD, анонсировала две новые технологии для жестких дисков формата 3,5 дюйма: High Bandwidth Drives и Dual Pivot. Обе разработки направлены на резкий рост производительности и подготовку к созданию HDD емкостью до 100 ТБ в перспективе нескольких лет.


Ключевой новинкой стала технология Dual Pivot. Она предполагает использование второго независимо управляемого актуатора, установленного на отдельной оси внутри накопителя. По словам WD, такая конструкция позволяет получить до 2 раз более высокую последовательную скорость ввода-вывода по сравнению с обычными HDD. При этом компания отмечает, что ей удалось избежать типичных проблем более старых двухактуаторных подходов — уменьшения полезной емкости и необходимости изменений в программном обеспечении клиентов.

Western Digital готує жорсткі диски на 100 ТБ: вистачить, щоб записати всі Call of Duty 50 разів

Dual Pivot создали как основу для технологии High Bandwidth Drive. Она позволяет одновременно считывать и записывать данные с нескольких головок на разных дорожках. Уже сейчас WD заявляет об удвоении пропускной способности, а в более длинной перспективе — возможен путь к 8-кратному росту. В сочетании с Dual Pivot это позволяет повысить последовательный ввод-вывод до 4 раз по мере роста емкости дисков.


Японское издание PC Watch сообщает и о долгосрочных целях масштабирования. Речь идет о плотности до 10 ТБ на одну пластину и использовании до 14 пластин в одном диске. Теоретически это открывает путь к совокупной емкости 140 ТБ, однако в материале указано, что это скорее предельная цель, а не обещание коммерческого продукта до 2029 года.

Western Digital готує жорсткі диски на 100 ТБ: вистачить, щоб записати всі Call of Duty 50 разів

Параллельно WD подтвердила, что HDD UltraSMR ePMR емкостью 40 ТБ уже проходит квалификацию у двух гиперскейлеров. Массовое производство этого накопителя компания планирует начать во второй половине 2026 года.

В своей дорожной карте WD и в дальнейшем опирается на технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая должна обеспечить выход на емкость 100 ТБ к 2029 году. Для наглядного понимания масштабов: примерный объем всех игр серии Call of Duty на ПК сейчас составляет около 2 ТБ. То есть один 100-терабайтный HDD теоретически вместил бы примерно 50 полных установок всей франшизы.

Источник: videocardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Материнские платы ASRock "убили" пять Ryzen 9000 за одни сутки
Новое подорожание: блоки питания и кулеры вырастут в цене до 10%
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060
Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti
Клиент Amazon получил NVIDIA RTX 5080 с 8-контактным разъемом — что пошло не так
Zotac бьет тревогу из-за дефицита памяти: существование производителей видеокарт под угрозой
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
Intel анонсировала Core Ultra 300: до +77% игровой производительности
Магазины ограничивают продажу 16 ГБ RTX 5060 Ti и RX 9060 XT из-за дефицита памяти — одна на руки
Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
"Доплатить или отменить": магазин потребовал больше денег за DDR5, стоимость которой подтвердил днем ранее
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить