Western Digital готовит жесткие диски на 100 ТБ: хватит, чтобы записать все Call of Duty 50 раз

WD, которая прекратила производство SSD, анонсировала две новые технологии для жестких дисков формата 3,5 дюйма: High Bandwidth Drives и Dual Pivot. Обе разработки направлены на резкий рост производительности и подготовку к созданию HDD емкостью до 100 ТБ в перспективе нескольких лет.





Ключевой новинкой стала технология Dual Pivot. Она предполагает использование второго независимо управляемого актуатора, установленного на отдельной оси внутри накопителя. По словам WD, такая конструкция позволяет получить до 2 раз более высокую последовательную скорость ввода-вывода по сравнению с обычными HDD. При этом компания отмечает, что ей удалось избежать типичных проблем более старых двухактуаторных подходов — уменьшения полезной емкости и необходимости изменений в программном обеспечении клиентов.

Dual Pivot создали как основу для технологии High Bandwidth Drive. Она позволяет одновременно считывать и записывать данные с нескольких головок на разных дорожках. Уже сейчас WD заявляет об удвоении пропускной способности, а в более длинной перспективе — возможен путь к 8-кратному росту. В сочетании с Dual Pivot это позволяет повысить последовательный ввод-вывод до 4 раз по мере роста емкости дисков.





Японское издание PC Watch сообщает и о долгосрочных целях масштабирования. Речь идет о плотности до 10 ТБ на одну пластину и использовании до 14 пластин в одном диске. Теоретически это открывает путь к совокупной емкости 140 ТБ, однако в материале указано, что это скорее предельная цель, а не обещание коммерческого продукта до 2029 года.

Параллельно WD подтвердила, что HDD UltraSMR ePMR емкостью 40 ТБ уже проходит квалификацию у двух гиперскейлеров. Массовое производство этого накопителя компания планирует начать во второй половине 2026 года.

В своей дорожной карте WD и в дальнейшем опирается на технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая должна обеспечить выход на емкость 100 ТБ к 2029 году. Для наглядного понимания масштабов: примерный объем всех игр серии Call of Duty на ПК сейчас составляет около 2 ТБ. То есть один 100-терабайтный HDD теоретически вместил бы примерно 50 полных установок всей франшизы.

Источник: videocardz