Western Digital планирует использовать EAMR-технологии для создания жёстких дисков на 24 ТБ и более





Компания Western Digital уже более двух лет продвигает свою технологию магнитной записи MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording ) и стремится в конечном счёте перейти к использованию технологий с энергетической поддержкой EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) в накопителях высокой ёмкости для центров обработки данных.

Помимо MAMR, Western Digital планирует использовать в накопителях следующего поколения технологию HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), суть которой заключается в локальном нагревании лазером и перемагничивании в процессе записи поверхности пластин жёсткого диска. Это позволит увеличить ёмкость и плотность записи по сравнению с накопителями без EAMR. Сейчас Western Digital намерена задействовать разновидность технологии MAMR, частично относящуюся к EAMR. Жёсткие диски Ultrastar HC550 объёмом 18 ТБ станут первыми продуктами производителя, предлагающие этот тип технологии, которая позволит увеличить плотность записи без необходимости полной замены головок и пластин.

EPMR слегка изменила планы Western Digitial, но не поменяла общую философию развития. В будущих накопителях компании больших объёмов будет использоваться магнитная запись с энергетической поддержкой. Для создания дисков на 24 и 30 ТБ Western Digital задействует разновидность MAMR, а уже по достижению отметки 50 ТБ представит «правильную технологию – в тот момент, когда это обретёт смысл».

Источник: wccftech