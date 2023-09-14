Новости Софт 14.09.2023 в 12:11

WhatsApp запустил каналы, как в Telegram. Украина в списке 150 стран, которые получат функцию

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Юрій Орос

Автор новин

WhatsApp запустил каналы, как в Telegram. Украина в списке 150 стран, которые получат функцию

Meta запустила каналы WhatsApp в более чем 150 странах, в том числе в Украине. В компании называют каналы частным способом получать важные новости. Свои каналы должны создать для «тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений». А в течение следующих месяцев добавят возможность создавать каналы каждому.

Информацией поделился Марк Цукерберг, и официальный блог WhatsApp. У Марка уже 15 тыс. подписчиков, но это объясняется тем, что каналы некоторое время тестировали в 10 странах.

WhatsApp запустил каналы, как в Telegram. Украина в списке 150 стран, которые получат функцию

Среди важных обновлений, которые были сделаны после тестирования называют:

  • Улучшенный каталог: возможность искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтрованы по стране. Можно просматривать новые, самые активные и популярные каналы, на основе количества подписчиков.
  • Реакции: возможность реагировать смайлами, чтобы предоставить отклик, а также просматривать общее количество реакций. Такая реакция не будет отображаться для подписчиков.
  • Редактирование: администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение максимум 30 дней, после чего они автоматически удалятся с серверов.
  • Пересылка: когда пользователь будет пересылать обновления в беседы или группы, оно будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.

WhatsApp запустил каналы, как в Telegram. Украина в списке 150 стран, которые получат функцию

Попробуйте перейти на официальный канал WhatsApp, чтобы проверить, развернулась ли функция именно у вас.

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