banner
Новости Крипто 27.02.2026 comment views icon

Цукерберг выпустит стейблкоин для платежей Meta, а Трамп — для восстановления Газы

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Цукерберг випустить стейблкоїн для платежів Meta, а Трамп — для відновлення Гази

Meta возвращается к идее стейблкоинов и планирует запустить интеграцию стейблкоин-платежей в свои сервисы во втором полугодии 2026 года. Это станет самым заметным шагом компании в криптопространство почти за четыре года после проваленного проекта Libra/Diem и сигнализирует о новой стратегии цифровых финансов на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp.


Новая инициатива Meta базируется не на выпуске собственного токена, а на интеграции уже существующих стейблкоинов в платежную экосистему компании через партнеров. Компания разослала запросы на предложения (RFP) платформам с крипто-инфраструктурой для администрирования стейблкоин-платежей, а также планирует создать новый цифровой кошелек, который позволит пользователям отправлять, получать и хранить цифровые доллары прямо в приложениях Meta. Среди наиболее вероятных партнеров называют Stripe — финтех-компанию, которая в прошлом году приобрела фирму Bridge, специализирующаяся на стейблкоин-инфраструктуре. Генеральный директор Stripe, Патрик Коллисон, уже присоединился к совету директоров Meta, что может облегчить сотрудничество.

Meta официально подтвердила, что не планирует выпускать собственный стейблкоин под своим брендом, и что нынешняя инициатива имеет целью создание платежной возможности для людей и бизнесов, которые пользуются их сервисами и выбирают цифровые расчеты. Это означает, что компания будет выступать скорее «интегратором», чем эмитентом стейблкоина. Такой подход отличается от предыдущей попытки Meta создать глобальную криптовалюту Libra в 2019 году, которая впоследствии была переименована в Diem и окончательно прекращена в 2022 году под давлением регуляторов из-за опасений относительно системных рисков и контроля данных. Новая стратегия подчеркивает стремление избегать прямого регуляторного сопротивления и воспользоваться уже установленной инфраструктурой.

«Ничего не изменилось; до сих пор нет стейблкоина Meta. Речь идет о том, чтобы предоставить людям и бизнесам возможность совершать платежи на наших платформах, используя их любимый способ», — сказал вице-президент по коммуникациям Meta Энди Стоун.

Эксперты указывают, что интеграция стейблкоинов может значительно удешевить переводы средств, особенно для микроплатежей авторам контента, которые получают вознаграждения за свою активность в соцсетях Meta. Сегодня комиссии за банковские переводы могут составлять несколько процентов от суммы или более, тогда как стейблкоины обеспечивают практически мгновенные транзакции за более низкую плату. Однако детали реализации остаются неизвестными: неизвестны конкретные стейблкоины, которые будут поддерживаться, модели хранения и регуляторные требования, которые могут повлиять на масштаб запуска. Несмотря на это, для крипторынка это может стать крупнейшим событием 2026 года с точки зрения внедрения цифровых платежей среди массовых пользователей.


«Meta хочет это сделать, но на расстоянии», — так подытожил неназванный представитель компании в комментарии CoinPedia.

Между тем другую инициативу, связанную со стейблкоинами, обсуждают в политическом контексте. Советники так называемого «Совета Мира» («Board of Peace») и Дональд Трамп изучают возможность выпуска стейблкоина, привязанного к доллару США, для облегчения цифровых транзакций в Газе, где традиционная банковская система подверглась разрушениям. Этот стейблкоин не предусмотрен как новая официальная валюта, а как инструмент цифровых расчетов в районе с ограниченным доступом к наличным деньгам и банковским услугам. Его сторонники считают, что это может помочь восстановить экономическую активность и ограничить доступ радикальных группировок к финансовым ресурсам. Критикуют инициативу за потенциальное отделение экономики Газы от торговых связей с Западным берегом и за неопределенность относительно технического и регуляторного обеспечения.

Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів

Источник: MEXC, Financial Times

Популярные новости

arrow left
arrow right
Расходимся: альтсезона-2026 не будет, говорят эксперты
Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
Предательство по-американски: семья Трампов тайно продала почти половину криптоплатформы WLF шейху ОАЭ
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
В сеть слили данные более 149 млн логинов, из них 420 тыс. — аккаунты Binance
Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
Криптовалютный ИИ-агент по ошибке подарил попрошайке $442 000 вместо $350 в токенах Lobstar: это 5% от эмиссии
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Новый рекорд Ethereum: впервые в истории более 50% всех монет находится в стейкинге
ЕС готовит тотальную криптоблокаду рф: полный запрет всех транзакций, активов и платформ
Посты с того света: Meta запатентовала ИИ, который "оживляет" аккаунты после смерти
Meta "убивает" Messenger.com: что изменится для пользователей ПК?
В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
Криптобиржа Bybit запускает IBAN-счета и фактически становится необанком
Самая дорогая сделка в Telegram: юзернейм, который стоил $500, продали за рекордные $2 млн
За последнюю неделю Ethereum трижды фиксировал абсолютные рекорды за всю историю блокчейна
$1,2 млн на фейковых криптовалютных инвестициях: в Днепре СБУ ликвидировала международную мошенническую сеть
Трамп назвал нового главу ФРС, крипторынки отреагировали падением
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить