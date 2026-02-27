Цукерберг выпустит стейблкоин для платежей Meta, а Трамп — для восстановления Газы

Meta возвращается к идее стейблкоинов и планирует запустить интеграцию стейблкоин-платежей в свои сервисы во втором полугодии 2026 года. Это станет самым заметным шагом компании в криптопространство почти за четыре года после проваленного проекта Libra/Diem и сигнализирует о новой стратегии цифровых финансов на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp.





Новая инициатива Meta базируется не на выпуске собственного токена, а на интеграции уже существующих стейблкоинов в платежную экосистему компании через партнеров. Компания разослала запросы на предложения (RFP) платформам с крипто-инфраструктурой для администрирования стейблкоин-платежей, а также планирует создать новый цифровой кошелек, который позволит пользователям отправлять, получать и хранить цифровые доллары прямо в приложениях Meta. Среди наиболее вероятных партнеров называют Stripe — финтех-компанию, которая в прошлом году приобрела фирму Bridge, специализирующаяся на стейблкоин-инфраструктуре. Генеральный директор Stripe, Патрик Коллисон, уже присоединился к совету директоров Meta, что может облегчить сотрудничество.

Meta официально подтвердила, что не планирует выпускать собственный стейблкоин под своим брендом, и что нынешняя инициатива имеет целью создание платежной возможности для людей и бизнесов, которые пользуются их сервисами и выбирают цифровые расчеты. Это означает, что компания будет выступать скорее «интегратором», чем эмитентом стейблкоина. Такой подход отличается от предыдущей попытки Meta создать глобальную криптовалюту Libra в 2019 году, которая впоследствии была переименована в Diem и окончательно прекращена в 2022 году под давлением регуляторов из-за опасений относительно системных рисков и контроля данных. Новая стратегия подчеркивает стремление избегать прямого регуляторного сопротивления и воспользоваться уже установленной инфраструктурой.

«Ничего не изменилось; до сих пор нет стейблкоина Meta. Речь идет о том, чтобы предоставить людям и бизнесам возможность совершать платежи на наших платформах, используя их любимый способ», — сказал вице-президент по коммуникациям Meta Энди Стоун.

Эксперты указывают, что интеграция стейблкоинов может значительно удешевить переводы средств, особенно для микроплатежей авторам контента, которые получают вознаграждения за свою активность в соцсетях Meta. Сегодня комиссии за банковские переводы могут составлять несколько процентов от суммы или более, тогда как стейблкоины обеспечивают практически мгновенные транзакции за более низкую плату. Однако детали реализации остаются неизвестными: неизвестны конкретные стейблкоины, которые будут поддерживаться, модели хранения и регуляторные требования, которые могут повлиять на масштаб запуска. Несмотря на это, для крипторынка это может стать крупнейшим событием 2026 года с точки зрения внедрения цифровых платежей среди массовых пользователей.





«Meta хочет это сделать, но на расстоянии», — так подытожил неназванный представитель компании в комментарии CoinPedia.

Между тем другую инициативу, связанную со стейблкоинами, обсуждают в политическом контексте. Советники так называемого «Совета Мира» («Board of Peace») и Дональд Трамп изучают возможность выпуска стейблкоина, привязанного к доллару США, для облегчения цифровых транзакций в Газе, где традиционная банковская система подверглась разрушениям. Этот стейблкоин не предусмотрен как новая официальная валюта, а как инструмент цифровых расчетов в районе с ограниченным доступом к наличным деньгам и банковским услугам. Его сторонники считают, что это может помочь восстановить экономическую активность и ограничить доступ радикальных группировок к финансовым ресурсам. Критикуют инициативу за потенциальное отделение экономики Газы от торговых связей с Западным берегом и за неопределенность относительно технического и регуляторного обеспечения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: MEXC, Financial Times