Windows 11 22H2 ожидается 20 сентября — папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание файлов на панель задач, голосовое управление ПК и другие возможности

Как сообщают осведомлённые источники, корпорация Microsoft планирует выпустить следующее большое обновление Windows 11 (версии 22H2) 20 сентября. Обновление станет доступным через Windows Update.

Новая версия Windows 11 22H2 будет включать в себя ряд улучшений, таких как папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание на панели задач, а также новые сенсорные жесты и анимацию. Microsoft также добавляет новую функцию специальных возможностей Live Captions, предназначенную для глухих и слабослышащих людей. Она позволяет автоматически добавлять субтитры к аудио. Дополнительно внедряется новая функция Voice Access, которая позволяет людям управлять своими ПК с помощью голосовых команд.

Диспетчер задач в Windows 11 22H2 получил новый тёмный режим и улучшенный внешний вид, который включает новую панель команд и режим эффективности, чтобы ограничить потребление ресурсов приложениями. Улучшения ожидают и функцию Snap Layouts. Разработчики упростили перетаскивание и улучшили демонстрацию макетов, которые можно использовать для упорядочения приложений.

Однако вкладки в проводнике не появятся в рамках обновления Windows 11 22H2. По данным Windows Central, в этом году планируется выход ещё одного обновления для 22H2, которое включает вкладки проводника и новую функцию Suggested Actions.

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Источник: The Verge