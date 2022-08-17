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Windows 11 22H2 ожидается 20 сентября — папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание файлов на панель задач, голосовое управление ПК и другие возможности

Windows 11 22H2 ожидается 20 сентября — папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание файлов на панель задач, голосовое управление ПК и другие возможности

Как сообщают осведомлённые источники, корпорация Microsoft планирует выпустить следующее большое обновление Windows 11 (версии 22H2) 20 сентября. Обновление станет доступным через Windows Update.

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Новая версия Windows 11 22H2 будет включать в себя ряд улучшений, таких как папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание на панели задач, а также новые сенсорные жесты и анимацию. Microsoft также добавляет новую функцию специальных возможностей Live Captions, предназначенную для глухих и слабослышащих людей. Она позволяет автоматически добавлять субтитры к аудио. Дополнительно внедряется новая функция Voice Access, которая позволяет людям управлять своими ПК с помощью голосовых команд.

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Диспетчер задач в Windows 11 22H2 получил новый тёмный режим и улучшенный внешний вид, который включает новую панель команд и режим эффективности, чтобы ограничить потребление ресурсов приложениями. Улучшения ожидают и функцию Snap Layouts. Разработчики упростили перетаскивание и улучшили демонстрацию макетов, которые можно использовать для упорядочения приложений.

Однако вкладки в проводнике не появятся в рамках обновления Windows 11 22H2. По данным Windows Central, в этом году планируется выход ещё одного обновления для 22H2, которое включает вкладки проводника и новую функцию Suggested Actions.

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Источник: The Verge


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