Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10

Шадрин Андрей

Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10

Windows 11 всего за четыре года преодолела отметку в 1 миллиард пользователей — быстрее, чем это сделала в свое время Windows 10. Это важное достижение и переломный момент в современной ПК-стратегии Microsoft.


В Microsoft подтвердили, что Windows 11 в настоящее время используется более чем на 1 миллиарде устройств во всем мире. Это знаковый рубеж, которым компания вправе гордиться, особенно учитывая то, что его удалось достичь быстрее, чем в случае с Windows 10, которая запускалась с амбициозной целью как можно быстрее выйти на 1 миллиард устройств. Но Windows 10 не смогла достичь этой цели в сроки, которые Microsoft очертила на старте. На то, чтобы достичь 1 миллиарда пользователей, ей понадобилось 1 706 дней, тогда как Windows 11 достигла этого результата значительно быстрее — за 1 576 дней.

«Windows достигла большого рубежа — 1 миллиард пользователей Windows 11», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время презентации финансовых результатов за квартал.

Windows 11 присутствует на рынке уже почти пять лет, что является внушительным сроком по меркам технологической индустрии. Этот релиз сопровождался многочисленными спорами, начиная с самого запуска —в частности из-за высоких системных требований, которые до сих пор не позволяют миллионам пользователей Windows 10 бесплатно обновиться до Windows 11. В последнее время резкий разворот Microsoft в сторону ИИ-функций, а также ухудшение общей стабильности и качества системы подорвали доверие к платформе. Это заставило компанию публично заверить, что Windows 11 будет оставаться платформой с долгосрочной поддержкой и будет учитывать интересы различных категорий пользователей — разработчиков, геймеров и тех, кто использует ПК для работы и производительности.

Теперь, когда Windows 11 используется на 1 миллиарде устройств, она стала самой популярной «нелюбимой» версией Windows в истории. Предыдущие версии Windows, которые массово считались неудачными, в частности Windows 8 и Windows Vista, даже близко не приблизились к отметке в 1 миллиард пользователей. Возможно, это свидетельствует о том, что негативное отношение к Windows 11 не является настолько масштабным, как это часто выглядит внутри технологического сообщества.


В мировой статистике доля Windows 11 среди всех версий операционной системы Windows приближалась к или превышала половину рынка: в июле 2025 года по данным Statcounter она достигла около 52% использования на десктопах, тогда как Windows 10 имела примерно 44,59%. Однако данные за конец 2025 года показывают нестабильность доли рынка: по данным StatCounter, доля Windows 11 снизилась с приблизительно 55,18% в октябре до 50,73% в декабре, в то же время доля Windows 10 выросла до около 44,68%. Это означает, что хотя Windows 11 имеет максимальный объем использований, ее рыночная доля может колебаться в зависимости от обновлений и реакции пользователей.

Пользователи вне «технопузыря», которые воспринимают Windows прежде всего как рабочий инструмент, вероятно, вполне удовлетворены Windows 11 как платформой. Впрочем, это не значит, что Microsoft не стоит реагировать на проблемы и критику. Теперь, когда Windows 11 достигла отметки в 1 миллиард пользователей, для Microsoft важнее, чем когда-либо, сделать так, чтобы Windows 11 достигла отметки в 1 миллиард пользователей, чем когда-либо люди хотели и дальше пользоваться этой операционной системой.

Источник: WindowsCentral.com

